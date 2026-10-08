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Se cansó: Mario Pergolini lanzó dardos para todos lados y salpicó a Lionel Messi

El conductor aprovechó el vivo de su programa para emitir un contundente descargo.

El golpe de rating fue muy claro.

El golpe de rating fue muy claro.

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Mario Pergolini hizo un fuerte descargo después de la emisión del martes de Un día perfecto, que midió muy poco al competir con la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El conductor habló con su estilo sobre la baja audiencia y cuestionó a quienes, según su mirada, dejaron de acompañar al ciclo apenas los números no fueron los esperados.

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"No fue para el orto ayer. En la primera de cambio sueltan la mano", lanzó durante el programa. Además, remarcó que el equipo trabaja todos los días y que incluso mantiene la emisión durante los feriados.

El golpe de rating fue muy claro. Mientras Telefe promedió 35,1 puntos con la transmisión del último partido de Messi frente a Benín, con un pico de 36, el programa de El Trece quedó en 2,6, muy por debajo de su promedio diario. Con su tono característico, Pergolini cuestionó las preferencias del público. "Ustedes prefieren ver una fea trasmisión. Con un montón de gente cantando cumbia. ¿Enserio dos vueltas de 'Chiqui botón', nada más? Nosotros vinimos, estamos. Todo", agregó.

También se refirió a la propuesta de la competencia y a su propio resultado. "Fue horrendo. Medimos como un canal bajo. La verdad es que ayer nos pasaron por arriba. Pero con un espectáculo mediocre. Fue emotivo porque es Messi y lo queremos, pero con lo de los drones...", sostuvo. Cerró su descargo defendiendo el trabajo de su gente. "Programón. Nosotros venimos acá, lo hicimos todo", afirmó.

Cómo le fue a Telefe con el rating en la despedida de Messi

La transmisión del amistoso fue un éxito de audiencia. Telefe promedió 35,1 puntos durante el partido, con un pico de 36, una cifra que ubicó al encuentro entre los eventos de mayor convocatoria de la pantalla abierta en 2026. Al sumar la señal de TyC Sports, según Ibope, el partido alcanzó 48,6 puntos. TyC Sports, por su parte, promedió 13 puntos y medio.

La cobertura comenzó a las 9.30 con A la Barbarossa desde el Monumental, que llegó a 5,8 puntos de pico. Siguieron El Noticiero de la gente, con un máximo de ocho puntos, y Cortá por Lozano, que alcanzó 6,9. La previa con Rodolfo Barili, Sofi Martínez y Maxi López arrancó con ocho puntos y terminó cerca de las 20 con 22,6.

Durante la noche, la audiencia fue aumentando. El ingreso de los jugadores y el Himno Nacional llevaron la medición a 29,3, y el inicio del partido a 31,9. La ovación a Messi a los 10 minutos del primer tiempo subió la cifra a 34,4, y el primer tiempo cerró con un pico de 35,2. La previa promedió 18,2 y la post, 28, mientras que Telefe cerró la jornada con un promedio de 15,8, frente a los 3 de El Trece.

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