8 de octubre de 2026 Inicio
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El mensaje más picante de Messi: se filtró la dedicatoria que le hizo a un compañero de la Selección

Un integrante del plantel argentino compartió la imagen en sus redes sociales. El texto que acompañó a la firma sumó humor a una noche llena de emoción.

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El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.

El gesto dejó a la vista el vínculo cercano que construyó con buena parte del plantel.

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Juan Musso, arquero suplente de la Selección argentina, compartió la imagen de una camiseta firmada por Lionel Messi con un mensaje muy particular. El futbolista del Atlético de Madrid le pidió al capitán que le dejara su firma en medio del emotivo adiós del conjunto nacional. El astro rosarino aprovechó la ocasión para escribirle una frase a la que no le faltó una curiosa dosis de humor.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 e octubre de 2025. 
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La dedicatoria comienza con un gesto afectuoso. "Para Juan, con mucho cariño", escribió el capitán en la prenda. Hasta ahí, todo parecía un saludo habitual entre dos compañeros de plantel. Pero, el tono cambió en la segunda parte del texto. "Voy a extrañar cagarte a goles y que te enojes", remató Messi. La frase dejó a la vista el vínculo cercano que mantienen puertas adentro tanto ellos como buena parte del plantel.

La camiseta con el mensaje se difundió después de la despedida de la Albiceleste, un cierre que el capitán vivió gracias al amistoso ante Benín en el Monumental. En ese contexto de homenajes y emociones, la divertida firma se convirtió en una de las imágenes y perlas más comentadas del evento.

Los números de Lionel Messi en la Selección argentina

Con el partido ante Benín incluido, Messi cerró su paso por la Selección con 208 partidos disputados, con 135 triunfos, 43 empates y 30 derrotas. En su última función convirtió un gol de penal y brindó dos asistencias, por lo que su cuenta final quedó en 126 goles y 70 asistencias.

Esa producción lo dejó como máximo goleador y máximo asistidor de la historia del combinado nacional. Sus conquistas se repartieron entre 55 en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América.

En las Eliminatorias jugó 72 partidos, cifra que comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado, y se consolidó como el máximo anotador histórico de la clasificación de la Conmebol. En la Copa América disputó 39 encuentros a lo largo de siete ediciones, la mayor cantidad de cualquier futbolista en la historia del certamen. Alcanzó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, y ganó las dos últimas.

En los Mundiales jugó seis ediciones, entre Alemania 2006 y la cita de 2026, y sumó 34 partidos, 23 victorias y 21 goles. Llegó a tres finales como capitán, levantó la copa en 2022 y fue subcampeón en 2014 y 2026. Quedó segundo entre los goleadores mundialistas, solo detrás de Kylian Mbappé, que llegó a 22 tantos, y lideró la tabla de asistencias del torneo con 12.

A los títulos se le suma la Finalissima en donde derrotó en la final a Italia y 2 títulos con selecciones juveniles, el Mundial sub 20 del 2025 y la medalla dorada en Pekin 2008.

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