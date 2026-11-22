Formó parte del histórico ciclo televisivo de Martín Karadagián durante la década de 1970. Aún no se confirmó la causa de su fallecimiento.

Agustín Torrubia, más conocido como El Príncipe de Nápoli, murió a los 75 años.

La televisión argentina está de luto luego que se confirmara la muerte de un legendario luchador de Titanes en el Ring: Agustín Torrubia, más conocido como El Príncipe de Nápoli, falleció a los 75 años.