El bailarín reveló que una persona del entorno familiar lo abusó cuando tenía 8 años, pero también confesó que lo pudo “resolver” hace poco en un viaje con mis hermanas: “Conté todo y ahí me liberé”.

Flavio Mendoza reveló que su abusador le pedía que no le dijera nada a su padre porque ellos le podían pegar.

Flavio Mendoza volvió a la televisión y se mostró distendido a tal punto de hacer una dura confesión sobre su infancia y si bien pudo tratarlo durante años, recién hace poco pudo “liberarse” tras confesárselo a sus hermanas. Fue abusado por una persona del entorno familiar cuando apenas tenía 8 años.

De invitado a una nueva edición de PH: Podemos Hablar (Telefe), el ciclo televisivo conducido por Andy Kusnetzoff, el coreógrafo se animó a responder las preguntas del emotivo Frente a Frente con la periodista Sandra Borghi y expuso una de sus experiencias más tristes y traumáticas durante su niñez.

“Si pudieras modificar el pasado, tal vez, vos podrías haber elegido libremente, lo que te hubiera antojado en la vida, ¿hubo algo que te marcó? ”, fue la consulta que disparó la sinceridad de Mendoza que entristeció a todos los presentes: “Ya trabajé mucho en que fui abusado a los ocho años y creo que lo pude resolver después de mucho tiempo , después de que esa persona falleció y lo pude hablar con mis hermanas”.

Al mismo tiempo confesó que hoy, analizó lo que pudo haber cambiado de lo que pasó durante ese momento: “Lo que sí hubiese hecho, y que en ese momento no pude hacerlo, es animarme a blanquear quién fue. Estaba en el entorno y me quedó la culpa ”, reveló.

Desde el punto de vista psicológico, Mendoza reconoció que “siempre la víctima trata de no hacer nada porque siente que la culpa es suya”, también explicó que logró sanar parte de esa herida fue no solo cuando la persona falleció, sino que pudo cerrar ese episodio “hace poco en un viaje con mis hermanas”.

“Conté todo y ahí me liberé. También me agarró en un momento de mi vida en el que me dio pánico pensar que a mi hijo Dionisio le puede pasar”, aclaró y reconoció que fue amenazado, motivo por el cual no lo pudo decir cuando era un niño: “Mi abusador siempre me decía que no dijera nada. Me decía que mis papás me podían pegar si hablaba. Fue un trauma muy grande que creo que sigo teniendo hasta hoy, pero al menos pude liberarme al contárselo a mis hermanas”.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Sandra y Flavio, cara a cara “¿Hubo alguna experiencia que te marcó para siempre?“ Mirá ahora #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe https://t.co/pTxeFgltVR — telefe (@telefe) November 22, 2026

El reclamo de Flavio Mendoza a su madre que lo marcó para una crianza diferente con su hijo

Durante el programa, Flavio Mendoza repasó el vínculo con sus propios padres y reveló una clara distancia respecto a las metodologías de crianza del pasado. “A mí me tocaron esos padres, que yo trato de hacer todo lo contrario de lo que fueron mis viejos”, confesó.

En esa línea, el productor teatral recordó los momentos difíciles que le tocó vivir en su infancia ligadas al afecto de sus padres, algo que cambió por completo para con el trato con su hijo, Dionisio. “Si bien mis viejos fueron buenos viejos, mi mamá no tenía esa cosa del cariño y de acompañarte. Muchas veces te dicen que era la época, pero no era bueno eso”, detalló y agregó: “Mi mamá no venía a un acto. Yo me quedé un Día de la Madre con una rosa en la mano”.

Ante esa experiencia, el coreógrafo confesó que eso lo hace ser un padre diferente y se basa en acompañar al pequeño “en todo”. “Lo veo que por ahí no sube la escalera solo porque le da miedo y yo sé lo que es sentir el miedo. Hasta en eso lo acompaño para que no lo padezca. Qué lástima que mis padres no se dieron cuenta. Cuando sos padre, el hijo no te debe nada, vos lo trajiste al mundo”, reflexionó.