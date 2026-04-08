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Santiago Del Moro confirmó un cambio de participantes en la casa de Gran Hermano

El conductor del reality hizo el anuncio en sus redes sociales, aunque todavía no trascendió cuándo sucederá.

Santiago Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participante con el Gran Hermano de Estados Unidos

Santiago Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participante con el Gran Hermano de Estados Unidos

Santiago del Moro anunció un nuevo cambio para Gran Hermano, Generación Dorada que revolucionará la casa por completo. En medio de la confirmación del no regreso de Andrea Del Boca a la casa, el conductor sorprendió al confirmar el cambio de participantes. Según anunció a través de sus redes sociales, el reality sufrirá la salida de uno de sus participantes, pero le dará la bienvenida a otro, al menos por unos días, aunque todavía no hay fecha exacta de cuándo sucederá el cambio sorpresivo.

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.
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“Próximamente, Gran Hermano realizará un intercambio de concursantes con ‘La casa de los famosos’, el exitoso reality estadounidense de habla hispana emitido por Telemundo”, aseguró en una historia desde su cuenta de Instagram.

En esa línea, explicó cómo será la dinámica con el programa internacional: “Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de ‘La casa de los famosos’ hará lo propio en nuestro programa”.

A diferencia de los participantes argentinos, La casa de los famosos solo alberga personalidades ya conocidas por los medios, por lo que la llegada de cualquiera de ellos dentro del reality prometerá un revuelo entre los jugadores.

gran hermano intercambio

Este cruce entre ambos realitys marcará un hito en la televisión argentina ya que será la primera vez que el formato argentino que se lleve a cabo un intercambio con la televisión de Estados Unidos.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano con Andrea del Boca tras el accidente: ¿sigue o no?

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano 2026, Andrea Del Boca tuvo días pocos tranquilos entre discusiones y accidentes. Estuvo unos días fuera del reality por una descompensación y ayer se ausentó en la gala de eliminación por una caída que había sufrido horas antes y generó preocupación. Ahora, Santiago Del Moro, confirmó cuál será el futuro de la actriz.

En el vivo de este lunes, el conductor explicó que la también productora se cayó de boca “como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, fue atendida por los médicos y le hicieron una tomografía facial y una radiografía de tórax. Si bien en dicha oportunidad aseguró que Del Boca “está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”, ahora se supo cuál será su futuro en la competencia.

A través de las redes sociales Del Moro confirmó que la actriz no continuará en el Gran Hermano, Generación Dorada. “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”, detalló en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram y agregó: “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

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