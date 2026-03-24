La actriz Andrea del Boca reingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Su retorno ocurrió durante la gala de eliminación, luego de una ausencia de cuatro días motivada por una descompensación física que derivó en su internación el pasado jueves.
El reencuentro con el resto de los participantes se produjo a través de una puerta giratoria en el living de la propiedad. Tras los saludos iniciales, la concursante mantuvo un diálogo con el conductor Santiago del Moro para brindar precisiones sobre su estado actual y su continuidad en el certamen de Telefe.
La intérprete destacó el acompañamiento del equipo técnico durante su retiro temporal de la convivencia. "Primero quiero agradecer a la producción, porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver", sostuvo la participante.
Del Boca reveló que padece de colon irritable y que una complicación gástrica provocó su traslado a un centro médico. "Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión, que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación... cosas de la vida", explicó ante las cámaras.
La salud de Andrea del Boca: sospechas y versiones cruzadas
La concursante descartó que el estrés del juego fuera la causa directa de su malestar, aunque admitió la necesidad de estabilizar sus valores de potasio y sodio. Sobre el temor que sintió durante la crisis clínica, exclamó: "¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!".
Pese a la explicación oficial, circularon trascendidos sobre una presunta reunión entre la artista y su abogado, Juan Pablo Fioribello, para renegociar las condiciones económicas de su contrato. Según estos reportes, la mujer pasó la última noche en un hotel bajo estricto aislamiento para preservar la transparencia del reglamento de la competencia.
El regreso de la figura generó una fuerte división de opiniones entre los seguidores del programa en las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su recuperación, otros cuestionaron la veracidad de los hechos y la legitimidad de su reincorporación en una noche marcada por la salida de Kennys Palacios.