Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y reveló cómo está de salud: "No quería ser la primera infartada" La actriz de la edición Generación Dorada regresó a la casa este lunes por la noche. Durante la gala, brindó detalles sobre la descompensación física que la mantuvo alejada del certamen por cuatro días. + Seguir en







La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos. Redes sociales

La actriz Andrea del Boca reingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Su retorno ocurrió durante la gala de eliminación, luego de una ausencia de cuatro días motivada por una descompensación física que derivó en su internación el pasado jueves.

El reencuentro con el resto de los participantes se produjo a través de una puerta giratoria en el living de la propiedad. Tras los saludos iniciales, la concursante mantuvo un diálogo con el conductor Santiago del Moro para brindar precisiones sobre su estado actual y su continuidad en el certamen de Telefe.

La intérprete destacó el acompañamiento del equipo técnico durante su retiro temporal de la convivencia. "Primero quiero agradecer a la producción, porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver", sostuvo la participante.

Del Boca reveló que padece de colon irritable y que una complicación gástrica provocó su traslado a un centro médico. "Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión, que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación... cosas de la vida", explicó ante las cámaras.

Embed [ESPECTÁCULOS] "No quiero ser la primera infartada": Andrea del Boca volvió a "Gran Hermano" y explicó que se asustó "mucho" porque tiene "colon irritable", "no le pegan con los antibióticos" y "se complicó con la presión". pic.twitter.com/GAwftKk6JK https://t.co/l0y54oyilk — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 24, 2026 La salud de Andrea del Boca: sospechas y versiones cruzadas La concursante descartó que el estrés del juego fuera la causa directa de su malestar, aunque admitió la necesidad de estabilizar sus valores de potasio y sodio. Sobre el temor que sintió durante la crisis clínica, exclamó: "¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!".