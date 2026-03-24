IR A
IR A

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y reveló cómo está de salud: "No quería ser la primera infartada"

La actriz de la edición Generación Dorada regresó a la casa este lunes por la noche. Durante la gala, brindó detalles sobre la descompensación física que la mantuvo alejada del certamen por cuatro días.

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

Redes sociales

La actriz Andrea del Boca reingresó este lunes a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Su retorno ocurrió durante la gala de eliminación, luego de una ausencia de cuatro días motivada por una descompensación física que derivó en su internación el pasado jueves.

Volvió Andrea al juego y aseguró que las malas ondas no tienen cabida en la casa. 
Te puede interesar:

"Fuera la mala onda": Andrea del Boca volvió cambiada a Gran Hermano y un gesto sorprendió a todos

El reencuentro con el resto de los participantes se produjo a través de una puerta giratoria en el living de la propiedad. Tras los saludos iniciales, la concursante mantuvo un diálogo con el conductor Santiago del Moro para brindar precisiones sobre su estado actual y su continuidad en el certamen de Telefe.

La intérprete destacó el acompañamiento del equipo técnico durante su retiro temporal de la convivencia. "Primero quiero agradecer a la producción, porque la verdad es que el otro día me asusté mucho y me protegieron. Me preguntaron si quería volver y les dije que quería seguir con el protocolo para poder volver", sostuvo la participante.

Del Boca reveló que padece de colon irritable y que una complicación gástrica provocó su traslado a un centro médico. "Estoy medicada con antibióticos. No le pegaban con eso y después se complicó con la presión, que empezó a subir. Yo tengo presión baja, entonces me cambiaron la medicación... cosas de la vida", explicó ante las cámaras.

Embed

La salud de Andrea del Boca: sospechas y versiones cruzadas

La concursante descartó que el estrés del juego fuera la causa directa de su malestar, aunque admitió la necesidad de estabilizar sus valores de potasio y sodio. Sobre el temor que sintió durante la crisis clínica, exclamó: "¡No quería ser la primera infartada de Gran Hermano, te lo pido por favor!".

Pese a la explicación oficial, circularon trascendidos sobre una presunta reunión entre la artista y su abogado, Juan Pablo Fioribello, para renegociar las condiciones económicas de su contrato. Según estos reportes, la mujer pasó la última noche en un hotel bajo estricto aislamiento para preservar la transparencia del reglamento de la competencia.

El regreso de la figura generó una fuerte división de opiniones entre los seguidores del programa en las redes sociales. Mientras algunos usuarios celebraron su recuperación, otros cuestionaron la veracidad de los hechos y la legitimidad de su reincorporación en una noche marcada por la salida de Kennys Palacios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El influencer se conmovió al recordar el apoyo incondicional de su familia.

"Como llega, se va": Ian Lucas reveló qué hará con el millonario premio de MasterChef

La actriz tuvo un pico de estrés y debió salir de la casa del Big Brother para su atención.

¿Cuánto cobró Andrea del Boca por su nuevo ingreso a la casa de Gran Hermano?

Brian, Danelik, Eduardo, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Titi, y Zunino están nominados. 

¿Quién será el próximo eliminado de la casa de Gran Hermano según las encuestas?

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

Moritán se mostró reflexivo y brutalmente sincero sobre las consecuencias de su separación.

"Perdí todo": la cruda confesión del exmarido de Pampita a un año y medio de la separación

Darín opinó sobre el ingreso de Andrea Del Boca a Gran Hermano.

Ricardo Darín, sobre el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: "Me pegaría un corchazo"

últimas noticias

Camila Galante respondió a los rumores sobre supuestos chats entre Emilia Mernes y un jugador de la Selección.

Apareció la mujer de Paredes tras los rumores que lo vinculan a Emilia Mernes: "Yo no perdoné nada"

Hace 1 hora
El poste cayó sobre la calle e hirió a dos personas.

Grave incidente en Mar del Plata: un poste cayó en plena marcha e hirió a dos personas

Hace 1 hora
El tiempo en Semana Santa traerá temperaturas más altas de lo habitual. 

Cambia el pronóstico y vuelve el calor al AMBA: anticipan más de 30 grados para Semana Santa

Hace 1 hora
La actriz se sintió mal en varias oportunidades y requirió la visita de los médicos.

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano y reveló cómo está de salud: "No quería ser la primera infartada"

Hace 1 hora
La menor de edad llegó al centro médico sin signos vitales.

Tragedia en Santiago del Estero: una nena de tres años cayó de un tractor y murió aplastada

Hace 2 horas