Gran Hermano 2026: quién fue el octavo participante eliminado del reality de Telefe Fue la salida más sorpresiva de esta Generación Dorada y dejó un vacío en la casa que nadie esperaba. + Seguir en







La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor. Redes sociales

Cinzia Francischiello, la primer participante venezolana que ingresó a la edición argentina de Gran Hermano, fue la octava participante eliminada este lunes en fuerte mano a mano con Yisela "Yipio" Pintos, la comediante y creadora de contenido uruguaya.

La salida de la joven periodista se produjo con una "placa planta" después de semanas de tensiones y enfrentamientos, y marcó la convivencia del reality de Telefe con su fuerte carácter.

La votación sorprendió a la mediática que se quedo helada cuando Santiago del Moro leyó la tarjeta de votación, mientras la humorista celebró a los gritos.

La eliminación de Cinzia fue celebrada en redes por Jenny Mavinga, la exparticipante oriunda de Congo, que festejó con un video que la comunicadora se quedó afuera del juego. Quienes analizan el certamen aseguran que su eliminación estuvo influenciada por la polémica con Mavinga, quien acusó a Cinzia de amar complots en su contra.

La partida de la venezolana debilitó al grupo integrado por Solange Abraham, apodado los F4 o Los 4 Fantásticos, Emanuel Di Gioia, Eduardo Carrera, y la última eliminada este lunes.