23 de mayo de 2026 Inicio
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No hubo milagro para Martín Demichelis: Mallorca descendió y jugará en la Segunda División de España

El equipo del entrenador argentino goleó 3-0 a Real Oviedo, ya descendido, en la última fecha de La Liga, pero no pudo evitar perder la categoría ya que dependía de otros resultados. El Girona del Diablito Echeverri fue el otro club que perdió su lugar en Primera.

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El entrenador argentino no logró el objetivo de salvarse del descenso.

El entrenador argentino no logró el objetivo de salvarse del descenso.

Mallorca, el equipo que dirige el entrenador argentino Martín Demichelis, descendió este sábado a la Segunda División de España a pesar de haber goleado por 3 a 0 a Real Oviedo, el primer equipo que perdió la categoría, en la última jornada de La Liga. En un clima de máxima tensión en el Estadi Son Moix, los goles de Samu Costa, Manu Morlanes y Vedat Muriqi no alcanzaron para que el conjunto balear continúe en la máxima categoría, debido a que no se dieron los resultados necesarios en los otros estadios involucrados en la pelea por la permanencia.

La modelo y el entrenador se volvieron a juntar por una tarea escolar de su hija menor.
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La situación del equipo de Micho era crítica, ya que no dependía de sí mismo y necesitaba una compleja carambola matemática para salvarse. Además de su triunfo, el Mallorca necesitaba que el Girona derrotara al Elche -partido que terminó en empate 1-1- y que el Levante perdiera ante el Betis, resultado que sí ocurrió (1-2) pero que no alcanzó para beneficiar a los baleares.

Llamativamente, tras la última fecha, el Mallorca quedó en el 18° puesto con 42 puntos, igualando la línea del Osasuna y del Levante, pero perdió la categoría por el sistema de desempate que prioriza los enfrentamientos directos entre los equipos implicados.

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Demichelis había llegado con la difícil misión de rescatar a un equipo que parecía condenado, y durante sus 11 partidos al mando logró sumar 15 de los 33 puntos posibles, incluyendo un resonante triunfo ante el Real Madrid. Sin embargo, los traspiés previos ante rivales directos como Getafe y Levante terminaron siendo determinantes para este desenlace. Tras cinco temporadas consecutivas en la primera división española, el futuro del entrenador argentino es ahora una incógnita, ya que su contrato finalizaba con el cierre de esta campaña y el objetivo de la permanencia no pudo cumplirse.

La jornada negra para los argentinos en España se completó con el descenso del Girona, equipo donde milita el joven Claudio "Diablito" Echeverri. A diferencia del Mallorca, el conjunto catalán dependía de sus propios medios para salvarse, pero no pudo pasar del empate ante el Elche en una tarde dramática. El exjugador de River ingresó en el segundo tiempo con la intención de torcer el rumbo, pero el 1-1 final sentenció la suerte de su equipo. Para Echeverri, este golpe marca el cierre de su etapa a préstamo antes de reincorporarse al Manchester City.

Mirá el resumen de la goleada de Mallorca ante Real Oviedo por 3-0

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