23 de mayo de 2026 Inicio
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Bombazo en Racing: Gustavo Costas fue despedido y dejó de ser el DT de la Academia

Tras la temprana eliminación en Copa Sudamericana y un semestre de flojos resultados, la dirigencia que lidera Diego Milito le comunicó a uno de los entrenadores más ganadores del club que no continuará en la institución.

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El entrenador logró con Racing la Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025.

Gustavo Costas dejó de ser el entrenador de Racing. Tras la insólita eliminación en fase grupo de la Copa Sudamericana y un semestre negativo con resultados flojos, la comisión directiva del club, comandada por el presidente Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja, le comunicó al director técnico que no continuará al mando del plantel de la Academia.

Racing debía ganar para seguir con vida en la Copa Sudamericana.
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A pesar de la sorpresa por la repentina salida de uno de los DTs más exitosos en Avellaneda, el declive de un equipo que supo ser protagonista en años anteriores, desencadenó en una despedida que Costas no merecía. Campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, la Academia no logró este último semestre emular lo logrado en años anteriores y a los flojos resultados, se le sumó el armado de un plantel que nunca dio la talla.

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Gustavo Costas fue despedido por el presidente, Diego Milito.

Gustavo Costas fue despedido por el presidente, Diego Milito.

El entrenador tenía contrato vigente hasta el año 2028 y se encontraba en plena preparación para los últimos compromisos antes del receso invernal. A pesar de haber dirigido la práctica matutina sin indicios de este desenlace, Milito le comunicó personalmente el fin de su ciclo durante el mediodía.

De cara a los próximos compromisos, la dirigencia confirmó que Sebastián "Chirola" Romero y Luciano Aued se harán cargo del equipo de manera interina. La dupla técnica debutará este miércoles ante Independiente Petrolero por el torneo continental y luego afrontará el duelo del domingo 31 de mayo contra Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina.

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La Copa Sudamericana 2024, el gran golpe de Costas en Racing.

La Copa Sudamericana 2024, el gran golpe de Costas en Racing.

Gustavo Costas y Racing, una historia de amor para toda la vida

Gustavo Costas cerró, de esta manera, su tercer ciclo en el club de sus amores con un balance de 134 partidos dirigidos, en los que obtuvo 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas. Durante estos dos años y medio de gestión, el ídolo académico logró hitos históricos al devolverle la relevancia internacional a Racing con la conquista de la Copa Sudamericana 2024 ante Cruzeiro y la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo. Su paso por el banco de suplentes finaliza con una efectividad del 58%.

Esta salida marca el final de una era para un hombre identificado profundamente con la historia de Racing, donde también brilló como futbolista ganando la Supercopa 1988. Por su parte, el entrenador saliente solicitó realizar una conferencia de prensa de despedida para poder dirigirse directamente a los hinchas, quienes siempre le manifestaron su apoyo incondicional.

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Costas con la Recopa 2025, que le gan&oacute; a Botafogo en R&iacute;o de Janeiro.

Costas con la Recopa 2025, que le ganó a Botafogo en Río de Janeiro.

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