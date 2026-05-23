23 de mayo de 2026 Inicio
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Crisis en Bolivia por la falta de combustible: largas filas por un bidón de nafta

En medio de los bloqueos, enfrentamientos y el desabastecimiento, el pueblo boliviano denuncia que el gobierno de Rodrigo Paz compra gasolina adulterada que estropea los vehículos. En las estaciones de servicio, las filas se extienden durante horas para poder conseguir al menos un litro de combustible. "Estamos hace doce horas esperando", sentenciaron.

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Las filas se extienden varios metros, hay mujeres esperando con sus hijos por un bidón de nafta. 

Tras la brutal represión que ocurrió en La Paz el día viernes, hoy las estaciones de servicio amanecieron con largas filas de personas y autos, que necesitan comprar gasolina. Los bloqueos, enfrentamientos y desabastecimiento generaron la falta de combustible en diferentes puntos del país.

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Además, el pueblo boliviano denuncia al gobierno de Rodrigo Paz por entregar gasolina adulterada que estropea y rompe los vehículos. Desde La Paz, el periodista Adrián Salonia visitó una estación de servicio "la gente se está llevando nafta por litros en bidones, pero también hay una larga fila de autos para poder cargar combustibles. Los bloqueos generaron que los camiones cisterna no puedan entrar a La Paz y por este motivo hay largas filas. Hay personas que llegaron hace 12 horas", explicó para la pantalla de C5N.

"Llegué a las 4 de la mañana con un bebé haciendo fila y ahora ni 10 litros nos van a dar. Hace dos o tres semanas estaba de lo peor, ahora se ha visto que el combustible es más limpio", explicó una joven que espera por un bidón. A su vez, un hombre que espera dentro de su auto expresó "estoy desde las ocho de la noche, trabajos con el auto, estoy hace 12 horas parado. Aumenta la gasolina y es una gasolina mala".

Uno de ellos mostró para C5N una botella con nafta supuestamente adulterada y aseguró que "nos dieron esta gasolina diciendo que esta gasolina es del Gobierno anterior pero no es así, ellos han comprado esta gasolina basura" hace que no arranquen los motores.

Crisis en Bolivia: cuatro muertos por la falta de atención en los hospitales

Un niño de 12 años murió en Bolivia luego de que una ambulancia que lo trasladaba de urgencia no pudiera avanzar debido a los bloqueos de rutas que afectan a distintas regiones del país. Con este caso, ya son cuatro las personas fallecidas por situaciones relacionadas con las protestas, según informó el Ministerio de Salud boliviano.

El menor había sido derivado desde un hospital de Llallagua, en el norte del departamento de Potosí, hacia la capital departamental para recibir atención especializada. Sin embargo, las obstrucciones en las carreteras obligaron al vehículo sanitario a modificar el recorrido y dirigirse hacia Oruro. El niño murió durante el trayecto.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud expresó sus condolencias a la familia y remarcó que “la vida está por encima de cualquier conflicto”. Además, volvió a reclamar la habilitación de corredores humanitarios para garantizar el paso de ambulancias y el acceso a atención médica urgente.

Janet, una ciudadana boliviana, habló con el periodista Adrián Salonia directo desde Bolivia para C5N y expresó su preocupación por el estado de los hospitales: "Hay Comité de Emergencias que se están abriendo en los hospitales públicos bolivianos. No, la situación es terrible aquí en Bolivia, ¿no? Porque deberían dar prioridad a los hospitales".

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