"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano La exparticipante del reality no ocultó su alegría por la salida de la venezolana del juego y le pasó factura por lo mal que le hizo pasar en la casa. + Seguir en







Para Mavinga la eliminación de la venezolana marca un quiebre estratégico. Redes sociales

La salida de Cinzia Francischiello de Gran Hermano, dejó a la casa en medio de la sorpresa por la eliminación de Yisela “Yipio” Pintos, y a Mavinga celebrando en las redes: "Fue como ganar el mundial".

La oriunda de la República del Congo que abandonó el reaity de Telefe por un cansancio emocional, tras sufrir un episodio de racismo, celebró con un video que se hizo viral en redes.

Desde el living de su casa, la peluquera siguió el minuto a minuto de la gala de eliminación de este lunes, en donde la uruguaya le ganó a la venezolana con una votación que impactó adentro y afuera de la casa.

“¡Vamos! ¡Vamos, todavía! ¡Dale! Un besote, mi amor, te espero. ¡Te amo, Yipio!”, gritó emocionada por la performance de su amiga. Cinzia se llevó el 53,9% de los votos en contra, frente al 46,1% que obtuvo Yipio.

Embed "Que hermosa mañana, verdad no?": El video que publicó Mavinga tras la eliminación de Cinzia. pic.twitter.com/XopCfGHZn8 — TRONK (@TronkOficial) April 7, 2026 El festejo no quedó en el interior de la casa, sino que esta martes por la mañana, imitó el reconocido festejo de Guillermo Francella con las palabras "Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?", con anteojos de sol y desde su balcón.