"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano

La salida de Cinzia Francischiello de Gran Hermano, dejó a la casa en medio de la sorpresa por la eliminación de Yisela “Yipio” Pintos, y a Mavinga celebrando en las redes: "Fue como ganar el mundial".
La exparticipante del reality no ocultó su alegría por la salida de la venezolana del juego y le pasó factura por lo mal que le hizo pasar en la casa.
La salida de Cinzia Francischiello de Gran Hermano, dejó a la casa en medio de la sorpresa por la eliminación de Yisela “Yipio” Pintos, y a Mavinga celebrando en las redes: "Fue como ganar el mundial".
La oriunda de la República del Congo que abandonó el reaity de Telefe por un cansancio emocional, tras sufrir un episodio de racismo, celebró con un video que se hizo viral en redes.
Desde el living de su casa, la peluquera siguió el minuto a minuto de la gala de eliminación de este lunes, en donde la uruguaya le ganó a la venezolana con una votación que impactó adentro y afuera de la casa.
“¡Vamos! ¡Vamos, todavía! ¡Dale! Un besote, mi amor, te espero. ¡Te amo, Yipio!”, gritó emocionada por la performance de su amiga. Cinzia se llevó el 53,9% de los votos en contra, frente al 46,1% que obtuvo Yipio.
El festejo no quedó en el interior de la casa, sino que esta martes por la mañana, imitó el reconocido festejo de Guillermo Francella con las palabras "Buen día... hermosa mañana, ¿verdad?", con anteojos de sol y desde su balcón.
En el programa de Georgina Barbarossa, Mavinga no dudó en resaltar su alegría: “Estuve festejando hasta las dos de la mañana. Fue como si Argentina saliera campeón del mundo otra vez. Eso fue pura adrenalina”, aseguró. Según contó la exparticipante, su reacción fue consecuencia de las mala relación adentro de la casa: “Lo que me hizo salir de la casa fue algo que pasó con Cinzia y Sol. Quería ver a Cinzia afuera porque ella no es la persona que mostró ser; fue entrenada por Sol. Ahora quiero ver cómo juega Sol sola, sin su aliada”.