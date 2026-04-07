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Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano con Andrea del Boca tras el accidente: ¿sigue o no?

El conductor emitió un breve comunicado en sus redes sociales donde señaló que le realizaron los estudios correspondientes sobre su estado de salud y se tomó la determinación “por indicación médica”.

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Santiago Del Moro confirmó que Andrea Del Boca no regresará a Gran Hermano

Redes sociales

Desde su llegada a la casa de Gran Hermano 2026, Andrea Del Boca tuvo días pocos tranquilos entre discusiones y accidentes. Estuvo unos días fuera del reality por una descompensación y ayer se ausentó en la gala de eliminación por una caída que había sufrido horas antes y generó preocupación. Ahora, Santiago Del Moro, confirmó cuál será el futuro de la actriz.

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que todos escucharon.
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En el vivo de este lunes, el conductor explicó que la también productora se cayó de boca “como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, fue atendida por los médicos y le hicieron una tomografía facial y una radiografía de tórax. Si bien en dicha oportunidad aseguró que Del Boca “está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”, ahora se supo cuál será su futuro en la competencia.

A través de las redes sociales Del Moro confirmó que la actriz no continuará en el Gran Hermano, Generación Dorada. “Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa”, detalló en un comunicado que publicó en sus historias de Instagram y agregó: “Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia”.

Santiago Del Moro Andrea del Boca

Ángel De Brito dio detalles sobre la salud de Andrea Del Boca

Previo que se conociera la decisión final de Gran Hermano, Ángel De Brito había anunciado que Andrea Del Boca no iba a continuar dentro del reality a un mes de haber iniciado.

Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano. Golpe, pánico, puntos, sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: “basta para mi””, fue la descripción que dio el conductor de LAM en su cuenta personal de X sobre la secuencia de la actriz en el hospital y tras el tremendo golpe que se dio en las últimas horas.

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Hasta el momento no se dieron detalles si la productora teatral será reemplazada, pero seguramente sea un dato que se dará en los próximos días.

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