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Sexo en la casa de Gran Hermano 2026: quiénes dieron el consentimiento a cámara

Dos participantes se reencontraron dentro de la casa luego del repechaje y durmieron juntos por primera vez.

¿Quiénes dieron el consentimiento?

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Luego del repechaje donde ingresaron nueve personas, la casa de Gran Hermano volvió a tener una de las parejas más queridas por la audiencia. Manuel y Lola se reencontraron el lunes y se dieron el primer beso en cámara. Todo avanzó tan rápido que dieron el consentimiento.

La mamá de Carlota Bigliani atraviesa una difícil situación de salud.
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Durante la primera estadía, Lola estaba de novia y, por más de que confesó estar enamorada de su compañero de reality show, rompió su relación cuando fue eliminada del programa por decisión de la gente. Estuvo un tiempo ahora y fue elegida por el público para reingresar.

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Apenas entró fue corriendo a abrazar a Manuel, quien la esperó con los brazos abiertos. Ese mismo día se dieron el primer beso y la noche siguiente durmieron juntos. Dieron el consentimiento sin que les pregunte el Big y estuvieron frente a sus compañeros tapados por una frazada.

Al mediodía continuó el amor en una de las camas y por eso, la producción volvió a pedir el consentimiento, pero finalmente no pasó a mayores. ¿Cómo continuará esta historia de amor dentro de la casa?

El terrible momento que atraviesa una ex Gran Hermano: "Estoy angustiada"

Carlota Bigliani, exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada, preocupó a sus seguidores tras publicar un video en X donde se mostró junto a su madre dentro de una ambulancia. Sumado al difícil momento familiar que atraviesa, denunció abandono por parte de la producción del reality.

Visiblemente afectada por la situación, la ex participante describió el difícil momento que estaba atravesando y denunció la falta de respuestas. "Pasando un momento difícil con mamá. Hace horas estamos en una ambulancia sin conseguir una cama ni respuesta, me siento angustiada", escribió junto a las imágenes.

Luego apuntó contra la producción del ciclo: "También me duele sentirme excluida después de Gran Hermano; yo di todo de mí en cada gala y participación, y no se me da lugar".

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Carlota Bigliani comenzó el video diciendo: "Esperaba que hoy me inviten a algún programa de streaming para contar cómo me siento, porque no entré al repechaje". Luego reflexionó sobre como se sintió después de abandonar la casa. "Siempre sentí que me costó más que a otros tener un espacio para hacer mi campaña", deslizó.

A pesar de todo, indicó: "Yo estoy activa, tengo ganas de que me sigan escuchando", y finalizó angustiada: "Me pone re bajón no tener un espacio en un programa sin que yo escriba, y mis compañeros no me dan bola".

El paso de Carlota por el reality fue breve, pero logró destacarse por cumplir uno de sus mayores sueños: ingresar a la casa de Gran Hermano. Dentro del programa también protagonizó algunos roces de convivencia, especialmente porque varios de sus compañeros olvidaban su nombre, situación que generó momentos incómodos y comentarios dentro de la casa.

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