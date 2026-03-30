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Santiago Del Moro confirmó quién reemplazará a Mavinga en Gran Hermano: "Vuelve 'ella' a su casa"

La exparticipante volverá al reality para reemplazar a la hermanita que terminó abandonando el juego en los últimos días de forma voluntaria.

Santiago Del Moro anunció en las redes sociales que Tamara Paganini volverá a Gran Hermano.

Santiago Del Moro anunció en las redes sociales que Tamara Paganini volverá a Gran Hermano.

Redes sociales
Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 
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Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

La producción dejó en claro por qué este ciclo es considerado Generación Dorada y seleccionó a una exparticipante de la primera edición. De esta manera, a través de las redes sociales, Santiago Del Moro replicó que la participante que volverá será nada más ni nada menos que Tamara Paganini.

“Hoy 22.25hs vuelve ‘ella’ a su casa... y vuelve por todo. Bienvenida Tamara”, se lee en sus historias de Instagram, confirmando que su ingreso será durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo.

Gran Hermano Tamara Paganini

Paganini es una exhermanita de la primera edición del programa en Argentina (2001), quien compartió casa con el panelista de El Debate (Telefe), Gastón Trezeguet. Su regreso tiene como objetivo alterar las estrategias actuales y reconfigurar los vínculos de una convivencia que ya se encontraba en un punto de máxima tensión.

Su presencia también genera revuelo por sus recientes declaraciones donde confesó en DDM (América), que cuando salió de la casa "no podía caminar por la calle" ya que "la gente me insultaba, me escupía”. Además, reveló el impacto psicológico que padeció: “Cuando salí, sentí pánico. Toqué tanto fondo que tuve que ir al psicólogo por más de diez años para resolver traumas que traía de antes y los que me generó el programa”.

Gran Hermano: cuándo es la gala de eliminación y quiénes quedaron en la cuerda floja

Este lunes será la nueva gala de eliminación de Gran Hermano y desde las 22:15 Lola Tomaszewski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento y Franco Poggio son los cuatro participantes que quedaron en la placa definitiva.

Como viene ocurriendo últimamente, la metodología de salida fue doble: el domingo bajaron de la placa “Titi” Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo y Franco Zunino. Por lo que la votación telefónica oficial determinará quién debe interrumpir su estadía en el certamen tras la decisión del público.

De acuerdo a los relevamientos de las encuestas en redes sociales, el próximo eliminado estaría entre Franco Poggio, Lola Tomaszewski y Franco Zunino, en ese orden específico, ya que las encuestas funcionan como un termómetro, y la Fede Bongiorno, panelista de LAM, graficó que la pareja del influencer Lizardo Ponce tiene apenas un 5% de apoyo, lo que lo ubica como el principal candidato a salir de la casa.

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