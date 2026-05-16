16 de mayo de 2026 Inicio
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Vladimir Putin viajará a China después de la reunión de Donald Trump con Xi Jinping

El mandatario ruso tiene previsto visitar el país asiático entre el martes y miércoles de la semana próxima. El Kremlin informó que el encuentro tendrá el objetivo de “fortalecer aún más la relación global y la cooperación estratégica”.

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Los mandatarios se reunirán en China.

Los mandatarios se reunirán en China.

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a China el próximo martes y miércoles, apenas días después de la llegada al país asiático del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La gira comenzó el miércoles.
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La visita se produce en un contexto de creciente acercamiento entre Moscú y Pekín, mientras ambas potencias buscan consolidar una alianza estratégica con el objetivo de impulsar un nuevo orden mundial multipolar y reducir la influencia occidental en la política internacional.

Según informó el Kremlin, Putin mantendrá reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, para avanzar "en el fortalecimiento de la cooperación bilateral y profundizar la asociación estratégica entre ambos países"

Durante el encuentro, los líderes abordarán además los principales temas de la agenda internacional y regional, y firmarán una declaración conjunta que marcará la hoja de ruta de la relación entre Moscú y Pekín para los próximos años.

La agenda oficial también contempla una reunión entre Putin y el primer ministro chino, Li Qiang, centrada especialmente en cuestiones comerciales, energéticas y de cooperación económica.

Uno de los ejes centrales de las conversaciones será la guerra en Ucrania. La visita del mandatario ruso se da en momentos en que los intentos diplomáticos para alcanzar una tregua siguen sin avances concretos y en medio de una creciente tensión internacional marcada también por la crisis en Medio Oriente.

Trump, que en los últimos meses buscó posicionarse como mediador entre Kiev y Moscú, visitó China antes que Putin con la intención de dialogar con Xi Jinping sobre posibles caminos para frenar el conflicto.

Sin embargo, las negociaciones permanecen estancadas. Aunque una tregua temporal impulsada bajo mediación estadounidense logró reducir momentáneamente los bombardeos lejos del frente de batalla, los ataques volvieron a intensificarse tras el vencimiento del acuerdo el lunes por la noche.

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Putin visitar&aacute; China la pr&oacute;xima semana

Putin visitará China la próxima semana

En ese escenario, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió públicamente a Trump que aprovechara su encuentro con Xi para discutir alternativas que permitan detener la ofensiva rusa.

China mantiene oficialmente una postura neutral respecto de la guerra, aunque evita condenar la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022. Pekín sostiene que impulsa negociaciones de paz y defiende la integridad territorial de todos los países, pero al mismo tiempo acusa a Occidente de prolongar el conflicto mediante el envío de armamento a Ucrania.

Además, el gigante asiático se consolidó como uno de los principales socios económicos de Moscú y es actualmente el mayor comprador de combustibles rusos, incluidos petróleo y derivados, una relación comercial clave para el financiamiento de la economía rusa en plena guerra.

Cierra "Alligator Alcatraz", la polémica cárcel para inmigrantes que inauguró Donald Trump

El gobierno de Florida cerrará a principios de junio el centro de detención para migrantes conocido como "Alligator Alcatraz" en la zona de los Everglades. La administración estatal clausurará las instalaciones a raíz de los litigios judiciales, la escalada de costos operativos y las diversas denuncias por condiciones inhumanas.

Las empresas a cargo de la operación del predio recibieron la notificación oficial este martes por la tarde. El establecimiento aloja en la actualidad a casi 1.400 personas, quienes serán reubicadas en otras dependencias gubernamentales en el transcurso de las próximas semanas.

El complejo penitenciario representó una pieza clave dentro de la política migratoria restrictiva de Donald Trump. El gobernador republicano Ron DeSantis admitió la inminente clausura del lugar y afirmó en conferencia de prensa: "Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito".

El legislador demócrata Alexander Frost cuestionó el proyecto por su impacto ambiental y el gasto superior a los u$s1.000 millones. El funcionario aseveró: "Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas".

Las denuncias humanitarias aceleraron el cierre de Alligator Alcatraz

El gobierno de Trump inauguró este espacio de reclusión el 3 de julio de 2025 sobre la pista del Aeropuerto Dade-Collier. Su rápida apertura provocó el rechazo inmediato de organizaciones de derechos civiles y agrupaciones ecologistas por el trato dispensado a los reclusos.

El caso del argentino Fernando Artese visibilizó la crisis del lugar tras su detención por su estatus migratorio vencido. Luego de que fuera derivado a esta cárcel, su esposa denunció condiciones de frío extremo, duchas forzadas de madrugada y falta de sueño por hambre.

La pareja de Artese criticó los métodos de seguridad y expuso los maltratos diarios. En su declaración sentenció: "Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor".

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