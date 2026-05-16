La Licencia de conducir es obligatoria en todo el país de Argentina , para poder sacarla es necesario primeramente rendir un examen teórico y también uno práctico para corroborar que estés habilitado a circular por las calles de la ciudad o provincia a la que pertenezcas.

En este caso, en la provincia de Santa Fe se diagramó un nuevo examen evaluativo para recibir el apta para transitar por esta provincia, en la condición de motos. Así es que ahora rige una práctica más exigente, con nuevas maniobras que hay que superar para obtener la Licencia .

Este nuevo régimen comenzará a estar en vigencia a partir del lunes 18 de mayo de 2026, para lo cual los conductores deberán prepararse con más rigurosidad y exigencia , ya que quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá el carnet. A continuación te contamos más detalles de esta nueva determinación en la provincia norteña .

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , implementó un nuevo sistema de evaluación para aquellos conductores que quieran rendir el examen de conducir moto en la provincia de Santa Fe. La reforma está establecida estrictamente en el examen práctico .

Con el objetivo de unificar criterios y elevar las exigencias el Centro de Emisión de Licencias, que estará en práctica el próximo lunes 18, apunta a que los motociclistas incorporen las destrezas necesarias para una conducción segura, y por lo tanto para mejorar la seguridad en las calles y pregonar el cuidado de todos los ciudadanos.

Motos-Las-5-claves-para-aprender-a-conducir-una-moto

Esta modificación, justamente, se debe al aumento de accidentes viales que se registró en el último tiempo según el Observatorio Vial del país, donde los motociclistas son el sector más afectado por los siniestros de tránsito. Del total de las víctimas fatales, el 41% corresponde a accidentes en motos, con un total de 152 fallecidos registrados en el año 2025 y el 66% fueron personas que oscilaban entre los 20 y los 49 años, una de las facciones de la población más joven del país.