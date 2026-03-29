Graves denuncias contra una participante de Gran Hermano: ¿puede quedar detenida?

Al menos 17 jóvenes trans acusaron a la hermanita de explotación sexual de menores y distintos episodios de violencia.

La Maciel fue denunciada y está siendo investigada. Ya tiene representación legal.

Esta edición de Gran Hermano 2026 no escapa de polémicas. Luego de que una participante fuera expulsada por comentarios racistas, ahora otra quedó expuesta por la grave denuncia por explotación sexual de menores y distintos episodios de violencia . ¿Quedará detenida?

Se trata de Jessica Maciel, conocida en el reality como “La Maciel” , quien fue denunciada por 17 presuntas víctimas por explotación sexual , quienes en las últimas horas se animaron a hablar públicamente, donde aportaron detalles sensibles sobre las situaciones denunciadas y dieron dimensión al caso.

En Secretos Verdaderos (América TV), ciclo conducido por Luis Ventura, dos presuntas víctimas compartieron sus testimonios sobre las experiencias. “ Lo viví en carne propia. Cuando fui a parar a Ruta 8, ella baja en un Fiat Uno gris, que manejaba su marido. Baja con otras para decirme quién había parado y que yo tenía que pagar para pararme en Ruta 8. Le dije que sí, que iba a pagar”, reveló una de las denunciantes, Alex Gatica.

Al mismo tiempo, aseguró que con respecto a lo que se dice sobre La Maciel “es verdad”, sin embargo, “nadie se anima a decirlo porque le tienen miedo” . “Las chicas de Zona Norte están recibiendo amenazas de otras trans que paran con La Maciel. Les quiero decir que, si algo llega a ocurrirle a algunas de las compañeras, va a ser Jessica Maciel y las rufianas que la rodean ”, agregó en la denuncia.

Este testimonio se suma al de Florencia en LAM (América TV), que también habló en otros programas donde reveló que un grupo está denunciando por explotación sexual y que “muchas chicas éramos menores de edad, yo tenía 15 años” . “Las chicas me contaron que tenía que pagarle para poder trabajar en la ruta 8”, en concordancia con lo que detalló Alex y sostuvo que eran agredidas físicamente si no le pegaban.

Por último, aseguró que son 17 chicas que ratifican la denuncia y lanzó contra la concursante del reality más visto de la televisión argentina: “Así como cuenta su historia llorando, que cuente esto”.

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La defensa de la familia de La Maciel por las graves denuncias

Luego de las graves denuncias contra Jessica Maciel, la familia de La Maciel rechazó las acusaciones y plantear que se trataría de una operación en su contra. “Es mentira, es toda una operación. Una falsa denuncia”, aseguró Mariano, su pareja.

En esa línea, trascendió la pareja de la concursante ya convocó como abogado Alejandro Cipolla, quien lanzó un comunicado en el que asegura que iniciará acciones legales contra quienes considera falsas víctimas y considerando que no existen antecedentes que respalden las denuncias e incluso evaluando la posibilidad de solicitar un bozal legal.

“Comunicamos por medio de la presente que ante la cantidad de mentiras y acusaciones falsas que circulan en redes sociales se procederá a iniciar acciones legales de carácter penal contra todas estas personas, en conjunto con el estudio jurídico del Dr. Alejandro Cipolla. Todas estas acusaciones solo poseen como finalidad, arruinar la imagen de La Maciel por haber denunciado a esta mafia extorsiva duurante mucho tiempo”, se lee en el comunicado en Instagram de la cuenta de Jessica.