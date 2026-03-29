Se declararon la guerra: el fuerte cruce entre dos participantes de Gran Hermano

El entredicho que tuvieron durante el vivo cuando la chilena fue salvada continuó en los días siguientes y genera más discordia entre los hermanitos. “Se buscó la peor enemiga. Las moscas muertas no me gustan”, lanzó.

El fuerte cruce que se vivió en el vivo de Gran Hermano entre Pincoya y Luana Fernández parece no tener fin y ahora, una de sus protagonistas, le declaró la guerra a su compañera.

Todo comenzó luego que la chilena fuera salvada de la placa de nominación, una celebración que rápidamente se transformó en enfrentamiento. Es que la nacida en Chile aplaudió con fuerza y, mirando directamente a Luana, quien lanzó una frase que dejó en claro que ninguna de las dos hará las paces.

En esa línea, Pincoya le contó a uno de sus compañeros que Zunino, jugador más cercano a la modelo, le fue a contar sus dichos. “ La novia esperó a que sea el vivo para victimizarse . Pero no sabe nada de que a la novia le tengo una carta guardada debajo de la manga. ¿Ella me viene a hablar de moral?”, les comentó.

Al mismo tiempo, la trató de cobarde y que Luana le había pedido que no contara nada de que ella había puesto un globo en el caño provocando a otra participante y la chilena se quedó callada “como pacto”. Sin embargo, al exponerla en el vivo, hizo explotar a la exparticipante de la edición de Chile que se realizó en Argentina.

“Se quiso ir en contra mía, ¿para qué, para que ella se salve el culo? Se buscó la peor enemiga , y así, moscas muertas no me gustan . Que no se metan conmigo porque ahí sí nos le va a gustar nada” , advirtió Pincoya.

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

El próximo lunes se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. En base a las últimas encuestas, surgieron los primeros pronósticos sobre qué jugador abandonará la casa más famosa en esta placa negativa.

La metodología de salida será doble: el domingo bajarán los participantes con menos votos para definir el proceso el día lunes. Cabe recordar que Juanicar, Manuel y Pincoya tuvieron la oportunidad de salir de la placa de nominados durante la jornada del jueves.

Los jugadores que quedaron en riesgo son Lola Tomaszewski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, "Titi" Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo y Franco Poggio, más Franco Zunino. La votación telefónica oficial determinará quién debe interrumpir su estadía en el certamen tras la decisión del público.

Las encuestas funcionan como un termómetro, aunque el resultado final depende exclusivamente de los mensajes de texto.

Fede Bongiorno, panelista de LAM, realizó un sondeo masivo en su cuenta de X para medir la imagen positiva de los hermanitos. El gráfico reveló que Franco Poggio tiene apenas un 5% de apoyo, lo que lo ubica como el principal candidato a salir de la casa.