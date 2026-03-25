Santiago del Moro confirmó que un jugador decidió abandonar Gran Hermano: ¿quién es?

El conductor del reality anticipó en redes sociales que uno de los hermanitos dejará la casa más famosa del país. Cuáles son las opciones, de acuerdo al comportamiento el grupo en las últimas horas.

Santiago del Moro confirmó en Instagram que un participante de Gran Hermano decidió abandonar la casa más famosa del país, justo después de que comenzara a correr la versión de que Jenny Mavigna le dijo a otras hermanitas que "se quiere ir".

"Recién, recién cortaron la transmisión de GH porque Titi, Yipioy, Dani la coach, la amiga de Andrea, estaban hablando con Mavinga. Y Mavinga dijo que se quiere ir de la casa", aseguró el panelista Guido Záffora en DDM por América TV.

Záffora detalló que, según sus fuentes, Mavinga extraña mucho a sus hijas y el derecho a réplica, donde Carmiña Masi hizo comentarios que involucraron a las niñas este martes, fue determinante para la decisión de abandonar el programa. Masi le pidió disculpas por el comentario racista que había hecho y que provocó su expulsión de la casa.

"Lo de Carmiña ayer fue un punto determinante, porque este formato del derecho a réplica desestabiliza. Cuando afuera se armó un revuelo y le dijo algo de las hijas, Mavinga debe estar pensando qué habrán escuchado o visto sus hijas, cómo se habrán sentido", explicó el periodista.

Asimismo, el panelista confirmó que el equipo de Psicología del programa ya intervino en la situación para convencerla de quedarse. "Para decirle: 'Mirá, pasó esto y esto', te tranquilizan, te dicen que está todo bien afuera, sin mucho detalle, y esta noche se va a definir", aseguró.

Carmiña Masi contó cómo la trata la gente en la calle tras su expulsión de Gran Hermano 2026

Tras ser expulsada, la periodista se expresó a través de sus redes sociales y compartió comentarios que le hizo gente en sus primeras salidas por la ciudad: "Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía", relató mediante historias de Instagram.

Según su testimonio, muchos seguidores se le acercaron para manifestarle que su salida fue injusta: "Ni mencionar que hay gente que me dice 'no te tenías que ir, ojalá vuelvas a la casa'. Argentinos diciendo que ya está, que hay mucha exageración de los medios", afirmó. En un tono desafiante, Carmiña apuntó directamente contra la cobertura mediática, acusándola de no tener "vara moral" y de amplificar el escándalo.

Para finalizar, agradeció los gestos de afecto, incluyendo a un fan que le obsequió un curioso llavero: "Le quiero agradecer a ese chico que se me acercó y me regaló un llavero de una estrella culona, y a toda la gente que de verdad me pidió una foto, me pidió un beso y un abrazo. Sigue siendo muy loco, así que gracias, chicos". "Expulsada", concluyó, cerrando de esta manera su descargo por su expulsión del reality.