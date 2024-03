Rosina rechazó a Lucía tras irse de Gran Hermano 2023: "Es un montón..."

Esto último fue reafirmado por la última eliminada del reality show: "Puede ser que nos frenaba que ella estaba en pareja. Puede ser que me haya confundido, había como una atracción. Somos muy amigas, salí hace 2 días, estuve 3 meses y medio aislada y no entiendo nada". Con estas palabras, no se mostró segura de aún sentirse atraída.

Algunos minutos después, la panelista Nancy Pazos se encargó de meterse de lleno en el tema: "Recién dijiste que estabas confundida, no sabes lo que te pasaba con ella y abrís la puerta a una posible relación amorosa". Ante esto, Beltrán rápidamente buscó dejar en claro que no se siente así.

"No, no, no... Pará, pará. Es un montón. Ni siquiera hablamos. En la casa, ella estaba en pareja y yo no quería meterme ahí sabiendo que podía salir lastimada. Además, con el tema de los celos no me sentía bien", concluyó Rosina. De esta manera, evidenció que no planea un romance con Lucía.

