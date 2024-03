Gran Hermano 2023: Santiago del Moro confirmó que se hizo la fulminante

EMMANUEL ENOJADO CON MAURO



EMMA: "Que se vaya, no lo soporto más. Es un pel*** barbaro ya te vas a dar cuenta"



FURIA: "A veces sos pel*** vos también. Todo porque no gusta de vos"



EMMA: "¿Qué me importa eso flaca? ¿sos o te haces?"



FURIA: "Una vez que tengo algo con alguien… pic.twitter.com/BEpmBcwDwv