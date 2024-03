Gran Hermano: Santiago del Moro fue tajante sobre los gritos que se reciben los participantes del exterior

El conductor no dudó en dar su postura sobre la estrategia desde el afuera para desestabilizar a los concursantes con información.

El conductor de Gran Hermano Santiago del Moro se mantiene lejos de las polémicas y no es muy activo en sus redes sociales. Sin embargo, cuando la situación la amerita, suele subir en su Instagram información clave sobre el ciclo y, en esta ocasión opinó sobre los que se reciben los participantes.

Santiago del Moro 26.3.24.png

A raíz de esto, Santiago del Moro emitió su opinión en sus redes sociales, mediante dos historias dejó en claro que "para los que me preguntan por los gritos les recuerdo NO joden para nada al programa”. Eso no es todo sino que explicó que "es molesto para los vecinos y afecta sensiblemente a los jugadores que están aislados hace tanto tiempo. ¡No más que eso!".

Ante las especulaciones sobre esta práctica, ya que Gran Hermano siempre sube la música lo más alto posible, al escuchar un grito, para evitar que terminen de escuchar la información dentro de la casa. Además, en otra historia el conductor agradeció a los espectadores y seguidores del ciclo: “Y por supuesto gracias por estar siempre ahí y hacer de #GRANHERMANO un fenómeno absoluto de audiencias en las distintas plataformas”.