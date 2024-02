Lucía de Gran Hermano 2023 reveló estar enamorada de Rosina: "Estoy hasta las manos"

En diálogo con el programa A la Barbarossa, Lucía comenzó por confesar: " Es amor literal, es amor . Y me cuesta, la quiero mucho . Me gusta todo de ella, nunca me había pasado ". Vale resaltar que la salteña ingresó a la casa estando de novia , aunque se dice en redes sociales que se ha separado tras salir de la casa.

Vinculado a sus sentimientos por la uruguaya, la undécima eliminada resaltó: "Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día, y hoy la necesito, no sé con quién hablar. Ella no se imagina nada de lo que pasa acá afuera. Ella sabe de alguna manera que yo la amo". Con esto último, dejó en evidencia que podría comenzar una relación con ella una vez salga de la casa de Gran Hermano 2023.

Para finalizar, Lucía se quebró al recordar su fallida revelación: "Cuando me estaba yendo le quería decir 'che, estoy hasta las re manos', y no se lo pude decir. No sé si soy correspondida, no quiero poner palabras en su boca". Estas palabras dejaron en claro que el amor de la salteña viene escondido desde hace mucho tiempo.

Embed lucia: Es amor, es amor literal, lo que siento por Rosina es real y por eso estoy triste

