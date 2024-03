Rosina reveló que le gusta Lucía, ex Gran Hermano 2023: "Cuando salga..."

"¡Recórcholis! ¿Por qué me hacen esa pregunta? No es si me sirve o no, somos muy amigas. Pero no sé qué puede pasar afuera, había como una atracción...", confesó la uruguaya. Esto tomó por sorpresa a todos los televidentes de Gran Hermano 2023, ya que se desconocía esta faceta de la participante.

Con motivo de esta respuesta, Mauro le repreguntó si se la chaparía, dejando a Rosina ante un escenario muy importante para marcar su futuro fuera de la casa. "Y cuando salga veré qué hago, no sé. ¡Mirá lo que estás preguntando! ¿Vos te la chaparías?", concluyó.

Embed PARÁ PARÁ QUÉ DIJO?



"SOMOS AMIGAS PERO NO SÉ QUÉ PUEDE PASAR AFUERA"

"HABIA COMO UNA ATRACCIÓN ENTRE LAS 2"

CÓMO MI AMOR? QUÉ DIJISTE ROSI?



Mauro: Te la chaparias?

Rosi: Y cuando salgo veré que hago



NOOOO ES UNA BANDA CHICAS

REINGRESO DE LUCIA pic.twitter.com/INrzMmsbp6 — Rosi_Bel 923 (@yuqiparadise) March 12, 2024

