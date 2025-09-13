Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

La popular plataforma de streaming de Netflix no para de incorporar estrenos que se convierten en tendencia en cuestión de minutos, tanto películas como series que son furor entre los suscriptores de este sitio web más consumido en el mundo entero. Durante 2025 pegó un salto excepcional.
Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2018, se trata de Ocean's 8, la producción plagada de figuras y estrellas de Hollywood que fue tendencia en cines en su momento y ahora lo está siendo en esta plataforma, una de las más elegidas por la audiencia. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre.
Sinopsis de Ocean's 8, la película plagada de figuras que llegó a Netflix
Debbie, hermana de Danny Ocean, decide cometer el atraco del siglo en la gala Met anual que se celebra en Nueva York. El primer paso será conseguir al equipo criminal perfecto: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita y Constance.
Tráiler de Ocean's 8
Embed - OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures
Reparto de Ocean's 8
- Sandra Bullock como Debbie Ocean
- Cate Blanchett como Lou
- Anne Hathaway como Daphne Kluger
- Sarah Paulson como Tammy
- Rihanna como Nine Ball
- Helena Bonham Carter como Rose Weil
- Mindy Kaling como Amita
- Awkwafina como Constance
