Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata Un film estadounidense de 2018 ya se encuentra disponible en la popular plataforma de streaming, luego de haber sido tendencia en cines.







Ocean's 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.

La popular plataforma de streaming de Netflix no para de incorporar estrenos que se convierten en tendencia en cuestión de minutos, tanto películas como series que son furor entre los suscriptores de este sitio web más consumido en el mundo entero. Durante 2025 pegó un salto excepcional.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2018, se trata de Ocean's 8, la producción plagada de figuras y estrellas de Hollywood que fue tendencia en cines en su momento y ahora lo está siendo en esta plataforma, una de las más elegidas por la audiencia. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre.

Sinopsis de Ocean's 8, la película plagada de figuras que llegó a Netflix Debbie, hermana de Danny Ocean, decide cometer el atraco del siglo en la gala Met anual que se celebra en Nueva York. El primer paso será conseguir al equipo criminal perfecto: Lou, Rose, Daphne Kluger, Nine Ball, Tammy, Amita y Constance.

oceans

Tráiler de Ocean's 8 Embed - OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Reparto de Ocean's 8 Sandra Bullock como Debbie Ocean

como Debbie Ocean Cate Blanchett como Lou

como Lou Anne Hathaway como Daphne Kluger

como Daphne Kluger Sarah Paulson como Tammy

como Tammy Rihanna como Nine Ball

como Nine Ball Helena Bonham Carter como Rose Weil

como Rose Weil Mindy Kaling como Amita

como Amita Awkwafina como Constance 180530-oceans-8-cast-metropolitan-museum-of-art-ew-416p