Está en Netflix, es española y es una película que no vas a querer que termine

Ambientada en los años setenta, la producción de la plataforma de streaming obtuvo un reconocimiento crítico importante: ganó cuatro Premios Goya en 2022.

Esta adaptación de la novela homónima de Javier Cercas transporta a los espectadores a la España de finales de los años 70.

Netflix cuenta en su catálogo con una producción española que desde su estreno en noviembre del 2024, llamó la atención de sus suscriptores. Se trata de Las leyes de la frontera, dirigida por Daniel Monzón , la cual se convirtió en una de las películas más reproducidas de la plataforma gracias a su cautivante relato que incluye tanto drama, como romance y coming-of-age en un contexto histórico muy particular.

Esta adaptación de la novela homónima de Javier Cercas transporta a los espectadores a la España de finales de los años 70, específicamente a 1978, cuando el país atravesaba su transición hacia la democracia.

La película, con una duración superior a los 120 minutos, logró mantener a la audiencia completamente compenetrada en la historia de Ignacio, un adolescente de 17 años que vive en Gerona y experimenta un verano transformador lleno de primeros amores , amistades intensas y decisiones que marcarán su paso hacia la adultez.

Su producción ambientada en los setenta es uno de sus puntos más altos , como así también el desarrollo de sus personajes y un relato que explora las fronteras entre la inocencia y la experiencia, la clase social y la marginalidad.

El éxito de Las leyes de la frontera en Netflix se debe tanto a la calidad de su elenco joven , encabezado por Marcos Ruiz y Begoña Vargas, como a la habilidad del director para recrear una época y unas emociones universales. La película obtuvo un reconocimiento crítico importante, ganando cuatro Premios Goya en 2022, incluyendo galardones por Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejor Actor Revelación, consolidándose como una de las producciones españolas más destacadas de los últimos años.

Netflix: sinopsis de Las leyes de la frontera

Las leyes de la frontera sigue la historia de Ignacio Cañas, un joven de 17 años que vive en Gerona durante el verano de 1978, en plena transición democrática española. Proveniente de una familia burguesa pero sintiéndose incomprendido y acosado por sus compañeros de clase, Ignacio busca refugio y aceptación en un grupo de jóvenes delincuentes del barrio.

Entre estos nuevos amigos se encuentran Zarco, el carismático líder del grupo, y Tere, una joven de quien Ignacio se enamora inmediatamente y que se convierte en el motor de muchas de sus decisiones durante ese verano decisivo.

La trama explora cómo Ignacio se transforma gradualmente mientras se involucra en pequeños robos y aventuras junto a su nueva pandilla, alejándose cada vez más de su familia y del mundo seguro que conocía. Lo que comienza como travesuras juveniles y la búsqueda de emociones se va intensificando cuando el grupo decide aspirar a actividades más lucrativas pero considerablemente más peligrosas.

La película retrata magistralmente ese momento crucial de transición entre la adolescencia y la madurez, donde las decisiones tomadas en un verano pueden definir el resto de una vida, todo ello ambientado en una España que también vivía su propia transformación histórica.

Tráiler de Las leyes de la frontera

Reparto de Las leyes de la frontera