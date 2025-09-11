IR A
IR A

Está en Netflix, es española y es una película que no vas a querer que termine

Ambientada en los años setenta, la producción de la plataforma de streaming obtuvo un reconocimiento crítico importante: ganó cuatro Premios Goya en 2022.

Esta adaptación de la novela homónima de Javier Cercas transporta a los espectadores a la España de finales de los años 70.

Esta adaptación de la novela homónima de Javier Cercas transporta a los espectadores a la España de finales de los años 70.

Netflix

Netflix cuenta en su catálogo con una producción española que desde su estreno en noviembre del 2024, llamó la atención de sus suscriptores. Se trata de Las leyes de la frontera, dirigida por Daniel Monzón, la cual se convirtió en una de las películas más reproducidas de la plataforma gracias a su cautivante relato que incluye tanto drama, como romance y coming-of-age en un contexto histórico muy particular.

Las nuevas Series en formato animé que no podés perderte.
Te puede interesar:

Este animé romántico llegó a Netflix y era esperado por los fans: rápidamente se colocó entre lo más visto

Esta adaptación de la novela homónima de Javier Cercas transporta a los espectadores a la España de finales de los años 70, específicamente a 1978, cuando el país atravesaba su transición hacia la democracia.

La película, con una duración superior a los 120 minutos, logró mantener a la audiencia completamente compenetrada en la historia de Ignacio, un adolescente de 17 años que vive en Gerona y experimenta un verano transformador lleno de primeros amores, amistades intensas y decisiones que marcarán su paso hacia la adultez.

Las leyes de la frontera

Su producción ambientada en los setenta es uno de sus puntos más altos, como así también el desarrollo de sus personajes y un relato que explora las fronteras entre la inocencia y la experiencia, la clase social y la marginalidad.

El éxito de Las leyes de la frontera en Netflix se debe tanto a la calidad de su elenco joven, encabezado por Marcos Ruiz y Begoña Vargas, como a la habilidad del director para recrear una época y unas emociones universales. La película obtuvo un reconocimiento crítico importante, ganando cuatro Premios Goya en 2022, incluyendo galardones por Mejor Dirección Artística, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería, y Mejor Actor Revelación, consolidándose como una de las producciones españolas más destacadas de los últimos años.

Netflix: sinopsis de Las leyes de la frontera

Las leyes de la frontera sigue la historia de Ignacio Cañas, un joven de 17 años que vive en Gerona durante el verano de 1978, en plena transición democrática española. Proveniente de una familia burguesa pero sintiéndose incomprendido y acosado por sus compañeros de clase, Ignacio busca refugio y aceptación en un grupo de jóvenes delincuentes del barrio.

Entre estos nuevos amigos se encuentran Zarco, el carismático líder del grupo, y Tere, una joven de quien Ignacio se enamora inmediatamente y que se convierte en el motor de muchas de sus decisiones durante ese verano decisivo.

La trama explora cómo Ignacio se transforma gradualmente mientras se involucra en pequeños robos y aventuras junto a su nueva pandilla, alejándose cada vez más de su familia y del mundo seguro que conocía. Lo que comienza como travesuras juveniles y la búsqueda de emociones se va intensificando cuando el grupo decide aspirar a actividades más lucrativas pero considerablemente más peligrosas.

La película retrata magistralmente ese momento crucial de transición entre la adolescencia y la madurez, donde las decisiones tomadas en un verano pueden definir el resto de una vida, todo ello ambientado en una España que también vivía su propia transformación histórica.

Las leyes de la frontera

Tráiler de Las leyes de la frontera

Embed - Las Leyes de la Frontera - Tráiler Oficial

Reparto de Las leyes de la frontera

  • Marcos Ruiz como Ignacio Cañas
  • Begoña Vargas como Tere
  • Chechu Salgado como Zarco
  • Carlos Oviedo como Guille
  • Xavier Martín como Gordo
  • Daniel Ibáñez como Piernas
  • Jorge Aparicio como Chino
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El actor interpreta a un ex mandatario estadounidense que debe abandonar su retiro para enfrentar una crisis nacional. 
play

Está en Netflix, la protagoniza Robert de Niro y tiene solo 6 capítulos

María Becerra sorprendió con su confesión hot en el set de En el barro﻿.

La confesión hot de María Becerra en el set de En el barro: "No es la primera vez que estoy esposada..."

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 
play

Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

últimas noticias

play

Pánico en una escuela de Mendoza: otra alumna debió quedar internada por una crisis nerviosa

Hace 14 minutos
Los signos más afectados según la IA por eclipse luna del mes de septiembre 2025.

De qué manera afecta la Luna de Sangre a los diferentes signos en septiembre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 18 minutos
Ideas super prácticas para reciclar bidones de agua en su hogar y darles una segunda oportunidad.

Si sos de tener bidones de agua en casa, estas son las dos ideas para reciclarlos que pocos conocen

Hace 18 minutos
Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Hace 21 minutos
Un truco con solo dos ingredientes para limpiar la mampara del baño.

Mezclando solo dos ingredientes podés limpiar tu mampara y que quede como nueva: cuál es el truco

Hace 21 minutos