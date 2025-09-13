Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos: cuál es La cinta ofrece una visión moderna y cómica del clásico mito de Drácula que, cansado de su vida de servidumbre, busca liberarse de la influencia de su amo mientras enfrenta situaciones absurdas.







Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos. Netflix

Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos: se trata de un guion que mezcla comedia, terror y acción de manera entretenida, ¿cuál es?

Si buscas una experiencia cinematográfica ligera y divertida, con actuaciones destacadas y un enfoque fresco del mito de Drácula, esta película puede ser una opción adecuada. Sin embargo, si preferís tramas más profundas o coherentes, es posible que no cumpla completamente tus expectativas.

La producción recibió críticas mixtas. En Rotten Tomatoes, posee una puntuación del 72% en el público y 60% en los críticos, lo que indica una recepción generalmente positiva pero con algunas reservas. Por otro lado, los usuarios de Metacritic la calificaron con un promedio de 6/10, mencionando que es disfrutable pero con altibajos en la trama. Asimismo, las devoluciones elogiaron la actuación de Cage, destacando su energía y entrega en el papel de Drácula. Sin embargo, algunos señalaron que la historia podría haber profundizado más en ciertos aspectos de la trama y los personajes.

Renfield

Sinopsis de Renfield, la película de comedia que ya está en Netflix Renfield (2023) es una comedia de terror que reimagina la historia del fiel sirviente de Drácula. En esta versión moderna, Renfield (interpretado por Nicholas Hoult) ha sido el esclavo de Drácula (Nicolas Cage) durante siglos. Cansado de su vida de servidumbre, Renfield busca liberarse de la influencia de su amo y encontrar su propia identidad. La película combina humor negro con acción y elementos sobrenaturales, ofreciendo una perspectiva fresca sobre el mito clásico del conde vampiro.

Tráiler de Renfield Embed - RENFIELD – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD Reparto de Renfield Nicolas Cage como Drácula

Nicholas Hoult como Renfield

Awkwafina como Rebecca, una policía que se ve involucrada en la lucha contra el crimen organizado

Ben Schwartz como Tedward 'Teddy' Lobo, un gánster local

La película también cuenta con la dirección de Chris McKay y una historia escrita por Robert Kirkman, conocido por su trabajo en The Walking Dead.