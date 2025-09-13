Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es Los espectadores suelen sentirse atraídos por producciones que prometen dinamismo, intriga y entretenimiento.







Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares

Las películas con grandes elencos siempre captan la atención del público, especialmente cuando combinan talento de diferentes generaciones y perfiles artísticos. La película se estrenó en cines en junio de 2018 y, tras su paso por las salas, llegó a Netflix, donde rápidamente se posicionó entre los títulos más populares del catálogo.

En este caso, la obra reúne a figuras reconocidas en la actuación y la música, creando expectativas sobre la química entre los personajes y la historia que se desarrollará en pantalla. Se trata de Ocean´s 8, donde se cuenta la historia de un ambicioso robo en la Gala del MET en Nueva York.

Sinopsis de Ocean's 8, la película plagada de figuras que llegó a Netflix oceans8lasestafadorasjpg.jpg Se dieron a conocer las primeras imágenes de Oceans 8: las estafadoras

Se trata de la versión femenina de La gran estafa, la reconocida trilogía protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon. En esta entrega, la historia sigue a Debbie Ocean, hermana de Danny Ocean, quien, tras salir de prisión organiza el robo de joyas durante la famosa gala MET de Nueva York.

Para llevar a cabo su plan, reúne a un grupo de mujeres altamente capacitadas, interpretadas por Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Rihanna y Anne Hathaway.

Tráiler de Ocean's 8 Embed - 'Ocean's 8', tráiler subtitulado en español Reparto de Ocean's 8 Sandra Bullock (Debbie Ocean)

Cate Blanchett (Lou Miller)

Anne Hathaway (Daphne Kluger)

Mindy Kaling (Amita)

Awkwafina (Constance)

Rihanna (Nine Ball)

Sarah Paulson (Tammy)

Helena Bonham Carter (Rose Weil)