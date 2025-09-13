IR A
IR A

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

Los espectadores suelen sentirse atraídos por producciones que prometen dinamismo, intriga y entretenimiento.

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares

Las películas con grandes elencos siempre captan la atención del público, especialmente cuando combinan talento de diferentes generaciones y perfiles artísticos. La película se estrenó en cines en junio de 2018 y, tras su paso por las salas, llegó a Netflix, donde rápidamente se posicionó entre los títulos más populares del catálogo.

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
Te puede interesar:

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

En este caso, la obra reúne a figuras reconocidas en la actuación y la música, creando expectativas sobre la química entre los personajes y la historia que se desarrollará en pantalla. Se trata de Ocean´s 8, donde se cuenta la historia de un ambicioso robo en la Gala del MET en Nueva York.

Sinopsis de Ocean's 8, la película plagada de figuras que llegó a Netflix

oceans8lasestafadorasjpg.jpg
Se dieron a conocer las primeras imágenes de Oceans 8: las estafadoras
Se dieron a conocer las primeras imágenes de Oceans 8: las estafadoras

Se trata de la versión femenina de La gran estafa, la reconocida trilogía protagonizada por George Clooney, Brad Pitt y Matt Damon. En esta entrega, la historia sigue a Debbie Ocean, hermana de Danny Ocean, quien, tras salir de prisión organiza el robo de joyas durante la famosa gala MET de Nueva York.

Para llevar a cabo su plan, reúne a un grupo de mujeres altamente capacitadas, interpretadas por Cate Blanchett, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Rihanna y Anne Hathaway.

Tráiler de Ocean's 8

Embed - 'Ocean's 8', tráiler subtitulado en español

Reparto de Ocean's 8

  • Sandra Bullock (Debbie Ocean)
  • Cate Blanchett (Lou Miller)
  • Anne Hathaway (Daphne Kluger)
  • Mindy Kaling (Amita)
  • Awkwafina (Constance)
  • Rihanna (Nine Ball)
  • Sarah Paulson (Tammy)
  • Helena Bonham Carter (Rose Weil)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos.
play

Llegó a Netflix la película cómica sobre vampiros que protagoniza Nicolas Cage y sorprendió a todos: cuál es

Renfield, un éxito en cines y ahora en la popular plataforma de streaming de Netlix.
play

De qué se trata Renfield, la película donde Nicolas Cage encarna a Drácula desde la comedia y llegó a Netflix

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
play

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

últimas noticias

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 11 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 12 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 13 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 13 minutos
Conocé el significado de los colores en la ropa

Según expertos: cuál es el verdadero significado de vestirse de color naranja

Hace 16 minutos