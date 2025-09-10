En la previa de sus shows en Ferro, Babasónicos lanzó un nuevo single: "Advertencia"

El aclamado grupo de rock argentino surgido a comienzos de los '90 estrenó material a tres meses de los dos conciertos programados en Caballito, los días 6 y 7 de diciembre.

El aclamado grupo de rock argentino Babasónicos lanzó un nuevo sencillo , titulado "Advertencia" . La banda surgida en el Sur del Conurbano bonaerense a comienzos de la década del '90 había estado generando expectativa entre sus seguidores a través de las redes sociales, publicando videos e imágenes con la palabra que da nombre a la canción.

El lanzamiento oficial se realizó de manera simultánea en Argentina, México y España . La banda compartió diversas postales del videoclip en su cuenta de Instagram. En estas imágenes se puede ver al cantante y letrista Adrián Dargelos luciendo un atuendo elegante mientras se divisan cámaras de filmación y otros elementos del rodaje.

La producción audiovisual estuvo a cargo de Juan Cabral , quien ya trabajó en muchos otros videoclips de la banda. El arte de tapa fue diseñado por Maxi Anselmo .

Este single ve la luz tres meses antes de los dos shows que Babasónicos anuncio en el estadio de Ferro Carril Oeste , los días 6 y 7 de diciembre .

Con más de tres décadas de trayectoria, Babasónicos se posicionó como una de las bandas más influyentes y transgresoras del rock argentino. Logró la hazaña de convertir canciones audaces y poco convencionales en éxitos radiales que resuenan en toda América Latina. Su música, que a menudo desafía las normas del género, consiguió que estadios enteros coreen sus letras con una energía que demuestra el profundo impacto cultural de la banda.

Desde sus inicios en los años 90, la banda ha mantenido una trayectoria ascendente, evolucionando desde los círculos de la escena del "Nuevo Rock Argentino" hasta llenar recintos con decenas de miles de personas. Con trece álbumes de estudio en su discografía, Babasónicos continúa su constante búsqueda artística, demostrando una inquebrantable determinación, talento e inteligencia musical.