Telefe apuesta por última vez por Wanda Nara: los objetivos que espera el canal

Todo dependerá de cómo impacte en el programa, a nivel comercial y también en audiencia, y si esta nueva estrategia apuntada hacia el escándalo pueda hacer que el programa tenga niveles de audiencia que esperan.

Ignacio Rodríguez
.

.

Telefe definió la continuidad de Wanda Nara al frente de MasterChef Celebrity, pese a las dudas iniciales del área comercial sobre su imagen frente a los anunciantes. La decisión forma parte de una nueva estrategia de la señal: apostar al show, la polémica y el escándalo, en la previa de la inminente venta del canal.

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Si bien Nara fue confirmada, su contrato vence a fin de este año y las autoridades ya definieron que no será renovado. Según fuentes de la emisora, sus viajes, ausencias y reiteradas controversias no se alinean con el perfil que buscan los futuros dueños de la señal.

Wanda Nara

“Es un capricho de los gerentes de programación, todos saben que los dueños actuales no la quieren. Como tenía contrato hasta diciembre, prefirieron ubicarla en MasterChef antes que pagarle por no hacer nada”, reveló una fuente interna de Telefe.

El canal espera que el reality mantenga un promedio de 12 puntos de rating, aunque desde el área comercial proyectan cifras más bajas. Todo dependerá de cómo impacte la nueva estrategia de contenidos, ahora más orientados al show mediático que al formato original de competencia gastronómica.

Wanda Nara
La mediática mostró una foto y un video íntimo de un sábado de relax y se arrepintió.

De esta manera, 2025 será el último año de Wanda Nara como conductora en Telefe. Aunque algunos especulan con que pueda ser tentada por otras señales, su alto cachet dificulta las negociaciones en Argentina. En paralelo, analiza propuestas internacionales para continuar su carrera fuera del país.

