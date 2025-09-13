Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver Una producción dramática con tintes de mitología persa cautiva a millones de espectadores en la plataforma de streaming más popular.







El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.

La serie Sahmaran se ha convertido en uno de los fenómenos más impactantes del catálogo de Netflix, gracias a que con tan solo 14 capítulos logró consolidarse como la propuesta turca más aclamada de los últimos tiempos. Estrenada en 2023, su mezcla de drama, suspenso y acción basada en una antigua leyenda persa atrapó rápidamente a la audiencia global.

Apenas cuatro días después de su lanzamiento, la ficción ingresó en el top 10 de lo más visto de la plataforma en varios países. Desde entonces, su popularidad no ha hecho más que crecer, confirmando que las series turcas siguen dominando entre las elecciones más destacadas de los usuarios.

Su éxito no fue casualidad. La trama, inspirada en la criatura mítica mitad mujer y mitad serpiente, sumado a la cinematografía y la química entre los protagonistas, le otorgaron un sello distintivo que cautivó tanto a la crítica como al público. Aunque algunos señalan un ritmo narrativo pausado, la riqueza visual y la intensidad dramática la han convertido en una joya imperdible.

sahmaran-netflix.jpg La sinopsis oficial de Netflix detalla cómo Sahsu viaja a Adana para enfrentar a su abuelo y termina inmersa en una leyenda milenaria.

Netflix: sinopsis de Sahmaran La historia sigue a Sahsu, una joven que viaja a Adana para participar de una conferencia y aprovechar la ocasión para enfrentar a su abuelo ausente. Sin embargo, lo que parecía un viaje académico se transforma en una experiencia sobrenatural cuando descubre que está vinculada a una antigua leyenda persa sobre una criatura mitad mujer y mitad serpiente. Este hallazgo no solo la enfrenta a su pasado familiar, sino que también la coloca en el centro de un destino que pondrá a prueba su valentía y sus convicciones.

Tráiler de Sahmaran Embed Reparto de Sahmaran El elenco está encabezado por Serenay Sarikaya en el papel de Sahsu y Burak Deniz como Maran, acompañados por Mustafa Uurlu, Mahir Güniray y Mert Ramazan Demir, entre otros. Sus interpretaciones aportan fuerza y credibilidad a la historia, consolidando a la serie como un referente del género dramático.