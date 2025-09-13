IR A
Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Tras el lanzamiento del avance de la plataforma de streaming, los usuarios se mostraron emocionados por ver a la dupla de prestigiosos actores por décima primera vez juntos.

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Netflix presentó el tráiler de El Botín, la nueva y prometedora película de Joe Carnahan, protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon. Esta producción de suspenso busca ser tendencia en la popular plataforma de streaming, y marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity de Damon & Affleck. Es producida por el dúo, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon.

El Botín surgió de una profunda experiencia personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami-Dade”, reveló el director.

“Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policiaco de los 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como Serpico y El Príncipe de la Ciudad y, más recientemente, Heat de Michael Mann”, explicó Carnahan.

el botin

De qué trata El Botín

Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar.

Tráiler de El Botín

Embed - El botín | Avance oficial | Netflix

Reparto de El Botín

  • Ben Affleck
  • Matt Damon
  • Steven Yeun
  • Teyana Taylor
  • Sasha Calle
  • Catalina Sandino Moreno
  • Scott Adkins
  • Kyle Chandler

Cuándo se estrena El Botín en Netflix

El Botín se estrena globalmente en Netflix el 16 de enero de 2026.

