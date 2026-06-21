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Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

En la tragedia ocurrida el sábado en la madrugada a la altura del kilómetro 31, falleció una nena de dos años que resultó ser la hija del trombonista del cantante tropical. "Hoy nos toca acompañar en un momento de inmenso dolor", señaló el cantante en un comunicado donde dio a conocer la cancelación de sus shows.

La víctima era hija de Juan Manuel Toloza

La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

El sábado por la madrugada una nena de dos años perdió la vida en un accidente fatal sobe la Panamericana altura del kilómetro 31 mano hacia la Ciudad de Buenos Aires. La víctima resultó ser la hija de uno de los músicos que integra la banda que acompaña al cantante tropical Rodrigo Tapari. Debido a la tragedia, el cantante decidió cancelar una serie de shows programados para este fin de semana. "Hoy nos toca acompañar en un momento de inmenso dolor", señaló en un comunicado en sus redes sociales.

El músico aprovechó su accidente para dejar un mensaje de superación y resiliencia.
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“Como equipo y familia, hoy nos toca acompañar a uno de nuestros músicos en un momento de inmenso dolor. Por este motivo, los shows de hoy quedan suspendidos. Gracias por el respeto, el cariño y las oraciones, para que Dios traiga consuelo a toda la familia”, indico Tapari en su posteo de Instagram y en señal de apoyo para Juan Manuel Toloza, trombonista y padre de la criatura fallecida.

El mensaje del excantante de Ráfaga se dio a conocer poco tiempo después del fatal accidente registrado por las cámaras de tránsito en General Pacheco, exactamente en el kilómetro 30 de la Panamericana, mano a la ciudad de Buenos Aires.

En el mismo accidente resultó gravemente herida la madre de la nena de 2 años, esposa de Juan Manuel Toloza. El trombonista viajaba junto a su pareja y su hija cuando ocurrió el siniestro en la Panamericana. Debido a la tragedia, la mujer permanece internada en estado crítico.

Conmoción en el ambiente tropical

Juan Manuel Toloza es un trombonista reconocido en la movida tropical por su trabajo junto a Rodrigo Tapari, Ke Personajes y La Repandilla. También fue parte de grupos como La Uno Nueve Siete y fue parte de numerosas giras donde interpretó salsa y cumbia en diferentes circuitos del ambiente en Buenos Aires y el interior.

De acuerdo a los reportes periciales, el auto en el que viajaba el musico y su familia sufrió un desperfecto y quedó detenido con las balizas encendidas en el segundo carril rápido de la Panamericana. Si bien algunos automovilistas y camiones lograron esquivar una pieza caída, un Renault Captur, conducido por Gustavo Ariel González Zapata, lo embistió en la parte trasera y volcó provocando el impacto final.

La nena murió en el acto a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. De acuerdo con lo informado en el parte policial, sufrió una fractura de pelvis y una lesión vascular, mientras que Toloza resultó conmocionado.

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