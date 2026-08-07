Jorge Sola, de la CGT: "El Gobierno está disociado de la realidad"

El cosecretario de la CGT cuestionó a la gestión de Javier Milei por la situación laboral, el poder adquisitivo y la falta de respuestas a los reclamos sociales. Aseguró que el Presidente "no se hace cargo y le echa la culpa a los demás".

Jorge Sola, cosecretario de la CGT, participó este viernes de la marcha por el Día de San Cayetano junto a distintos sectores sindicales y sociales, que se movilizaron bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", y luego habló con Antonio Fernández Llorente en Última Pregunta por C5N, donde analizó la situación de los trabajadores y cuestionó al gobierno de Javier Milei, al que acusó de estar "disociado de la realidad".

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Sola atribuyó la distancia entre el Presidente y el pueblo a la forma en que el mandatario llegó al poder y a la falta de contacto con las distintas realidades del país. "Es el resultado de un Gobierno que fue electo sin tener contacto con la gente", sostuvo, y señaló que la candidatura del mandatario se construyó principalmente a través de las redes sociales, sin recorrer el interior ni conocer de cerca "el tejido productivo y social".

El gremialista profundizó su mirada sobre la distancia entre el Gobierno y la sociedad y sostuvo que existe una "disociación de la realidad" respecto de lo que ocurre en el país. En ese sentido, señaló que los problemas atraviesan tanto a quienes votaron a Javier Milei como a quienes no lo hicieron: "No tienen trabajo, el salario no alcanza, el poder adquisitivo cada vez es menor, hay un alto endeudamiento".

Frente a ese escenario, el dirigente sindical afirmó que el Presidente "parece negar la realidad que lo circunda" y que, ante las dificultades, responsabiliza a otros sectores. "Entonces dice que es culpa de los 'kukas' o de los sindicalistas. Nunca es culpa de quien gobierna", sostuvo. Además, remarcó que "el gobierno anterior quedó muy lejos para echarle la culpa".

Sola insistió en la necesidad de discutir el rumbo del país y señaló que existe un "faltante de respuestas políticas" para distintos sectores de la economía. "Hay que sentarse a pensar cuál es el país que nos están dejando", advirtió, y mencionó entre los afectados a trabajadores, empresarios e industriales.

A su vez, el dirigente marcó una diferencia entre las responsabilidades del Gobierno y el rol de la central sindical. "Lo primero que tiene que hacer la CGT es el reclamo y la protesta, pero no debe quedarse ahí, debe armar un proyecto político con el trabajador como centro", afirmó.

También adelantó una iniciativa para discutir el entramado productivo del país, que actualmente está "roto", y anunció que el 27 de agosto se realizará un encuentro con representantes de distintos sectores. El objetivo, explicó, será "pensar cómo podemos mirar hacia adelante" y avanzar en políticas de Estado entre quienes producen la riqueza y quienes deben garantizar su distribución.

Sola separó a los trabajadores de una mirada confrontativa hacia el sector privado y sostuvo que los empleadores, industriales y pequeños y medianos comerciantes "no son enemigos". En ese sentido, reconoció las tensiones habituales por salarios y condiciones laborales, pero remarcó que uno de los objetivos del sindicalismo es que "haya más industrias y más empresas para que generen más empleo".

Sola confirmó además que la CGT buscará mantener un encuentro con el papa León XIV durante su visita a la Argentina. "De hecho, va a tener una convocatoria con distintos sectores en la que nos incluye", explicó. En ese sentido, apuntó contra el Gobierno por sus intentos de capitalizar la llegada del Pontífice e ironizó: "Apropiarse de la figura del Papa, cuando tiene un discurso muy cercano a lo que es la justicia social".

Por último, se refirió al armado político de cara al futuro y planteó que "el peronismo es imprescindible pero no alcanza", y llamó a convocar a sectores con una mirada común sobre la distribución de la riqueza, la inversión productiva y la protección de la industria nacional para conformar una alianza para enfrentar a una unión que se consolidó con distintos espacios, "desde la centroderecha a la derecha extrema".

Jorge Sola reclamó más empleo y cuestionó al Gobierno de Javier Milei

El cosecretario de la CGT Jorge Sola reclamó este viernes la generación de empleo y una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores durante la movilización por San Cayetano, que se realizó bajo la consigna "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo". "El pueblo necesita más trabajo, menos deudas", sostuvo.

Durante la jornada, el dirigente sindical hizo un llamado de atención al Gobierno y pidió que desde la Casa Rosada escuchen los reclamos de la sociedad. "No alcanza con los discursos, necesitamos que la gente tenga empleo, que las industrias crezcan, que la gente llegue a fin de mes", expresó, al tiempo que reclamó mejores condiciones para jubilados, personas con discapacidad y universidades.

Sola también se refirió al revés que sufrió el oficialismo en el Senado durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lo vinculó con el rumbo de la gestión. "Es una manera de pelear contra un proyecto que no nos incluye", sostuvo el cosecretario de la CGT, en referencia a las iniciativas impulsadas por el Gobierno.