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Preocupación por Luis Miguel: dicen que está internado en Nueva York

Una inesperada noticia encendió las alarmas entre sus seguidores y abrió interrogantes sobre el presente del ícono mexicano.

El Sol de México habría sido hospitalizado por una presunta intervención que generó mucha intriga entre quienes lo siguen.

El Sol de México habría sido hospitalizado por una presunta intervención que generó mucha intriga entre quienes lo siguen.

Luis Miguel, una de las figuras más importantes de la música latina, generó preocupación en sus millones de seguidores luego de que trascendiera que estaría internado en Nueva York tras una supuesta intervención quirúrgica cardíaca. La información, que fue difundida este jueves, señaló que el cantante mexicano permanece bajo cuidados médicos especializados.

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Según la publicación, el artista de 56 años, conocido mundialmente como El Sol de México, se encontraría recuperándose en el Hospital Mount Sinai, uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos en el área de cardiología. La versión indica que la evolución del intérprete sería positiva y que los médicos evaluarían darle el alta en los próximos días.

Tras la filtración de la revista española Semana, el estado de salud de Luis Miguel generó especial atención porque durante las últimas semanas habían circulado distintos rumores sobre una posible hospitalización. En mayo, medios de Estados Unidos habían informado que el cantante había sido ingresado en Nueva York por supuestos problemas cardíacos, aunque luego trascendió que habría recibido el alta tras permanecer varios días en observación médica.

Hasta el momento, ni Luis Miguel, ni su equipo de representación, ni familiares cercanos emitieron un comunicado oficial confirmando todos los detalles de la internación. El hermetismo que suele rodear la vida privada del cantante mantiene la incertidumbre entre sus seguidores, aunque los reportes conocidos señalan que la recuperación avanza favorablemente.

Luis Miguel junto a su pareja Paloma Cuevas.

Luis Miguel junto a su pareja Paloma Cuevas.

Cómo está Luis Miguel de salud

De acuerdo con la información publicada por Semana, Luis Miguel habría sido sometido a una delicada intervención y continúa bajo supervisión médica en Nueva York. La revista indicó que el procedimiento habría estado relacionado con el corazón, aunque no se difundieron detalles precisos sobre el diagnóstico ni sobre el tipo exacto de cirugía realizada.

Los reportes señalan que el cantante está acompañado por su pareja, Paloma Cuevas, quien habría permanecido cerca del artista durante este proceso de recuperación. La información también destaca que el equipo médico mantiene un seguimiento estricto para controlar su evolución y evitar posibles complicaciones posteriores.

Uno de los datos que más tranquilidad generó entre los fanáticos es que las fuentes citadas por la prensa española describieron la evolución como “plenamente favorable”. Además, se mencionó que el equipo médico estaría liderado por especialistas de alto nivel, entre ellos el reconocido cardiólogo español Valentín Fuster, según los reportes difundidos.

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