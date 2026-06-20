Choque fatal en Panamericana: cómo evitar la congestión del tránsito en la autopista

El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado a la altura del kilómetro 31, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco.

Un accidente fatal tuvo lugar este sábado sobre la Autopista Panamericana , a la altura del kilómetro 31, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Pacheco, entre dos vehículos donde una menor de dos años murió a causa del fuerte impacto y hay tres personas heridas. El tránsito permanece interrumpido y hay diferentes alternativas disponibles para evitar la congestión en la traza.

Por su parte, la cuenta oficial de X de Autopistas del Sol emitió un primer comunicado donde pide circular con precaución e informe un desvió hacia colectora, a la espera de los peritos.

Para aquellos automovilistas que circulan desde el Ramal Pilar, la primer opción es desviarse en el km 32,5 hacia la bajada de la Avenida San Martín.

#AlertaDeTránsito : Colisión Acceso Norte km 31 sentido a CABA. Dos vehículos, tres heridos, un óbito . Se desvía hacia Colectora. A la espera de peritos. Circule con precaución. #AuSol

El detalle marca que se puede descender hacia la derecha en dirección a Don Torcuato y continuar por la Avenida Boulogne Sur Mer. Tras cruzar las vías del ferrocarril, continuar hasta la Ruta 202, luego girar a la izquierda para avanzar en paralelo a la traza y reincorporarse a la Panamericana una vez superada la zona del accidente.

Por su parte, quienes transitan desde el Ramal Campana deben bajar de la autopista antes de la intersección con la Ruta 197, a la altura de Pacheco para agarrar la Avenida Constituyentes (ex-ruta 9). Este camino transita de manera paralela a la autopista y da l a opción de retomar luego hacia la Ruta 202 para seguir camino a la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo fue el choque fatal en Panamericana

El siniestro, que según las primeras informaciones extraoficiales incluyó un vehículo volcado y cruzado sobre la calzada bloqueando la traza, generó un colapso absoluto en las primeras horas de la mañana.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la menor y su mamá sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales. Por causas que aún se investigan, otro vehículo impactó fuertemente contra el auto detenido.

La nena murió en el acto a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente.

Choque en Panamericana: recomendaciones de tránsito

Para quienes transitan a esta hora mano a Capital Federal, el tiempo estimado de demora para tramos habituales ya supera la hora de viaje. En contraste, la mano hacia la provincia de Buenos Aires funciona con total normalidad.

Ante la falta de alertas tempranas oficiales en las pantallas de la autopista, se recomienda a los conductores realizar un bypass para esquivar la congestión: