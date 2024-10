Roberto García Moritán le dedicó un romántico post a Pampita: ¿hay reconciliación?

Pero lo más llamativo llegó con la canción que eligió para musicalizar la historia: Memories de la banda Maroon 5. "Here's to the ones that we got; cheers to the wish you were here, but you're not", lo que se traduce como "Un brindis por los que nos tocó vivir; brindo por el deseo de que estuvieras aquí, pero no lo estás".

Roberto García Moritán Pampita día de la madre La sorpresiva publicación de Moritán para Pampita. Captura Instagram

De esta manera, Roberto García Moritán dejó en claro que continúa enamorado de Pampita y está en la búsqueda de la forma de reconciliarse con la madre de su única hija. Así, en las próximas semanas podría haber novedades y se deberá estar muy atentos para descubrir qué depara de esta polémica separación.

El incómodo momento que pasó Benjamín Vicuña en el programa de Mirtha Legrand tras la separación de Pampita

Benjamín Vicuña estuvo de invitado en la mesa de Mirtha Legrand y, como es de costumbre, la diva de los almuerzos no se privó de hacer preguntas incómodas a sus invitados. En esta ocasión, le consultó al actor por la separación de Pampita y Roberto García Moritán.