Aseguran que Roberto García Moritán, a menos de un mes de separarse de Pampita, "ya tiene novia"

Para darle crédito a la primicia, el conductor de televisión preguntó al aire: “¿Para quién eran las cervezas del otro día?”, con su característico tono burlón. Enseguida reveló una serie de mensajes que confirmaban la presencia femenina al lado del empresario.

Según la fuente de De Brito, que sería una persona vecina del edificio donde vive Moritán, la chica entró y salió del lugar en el mismo momento en que él iba a buscar el alcohol y una gaseosa. En línea con su informante, agregó: “La chica volvió anoche al departamento”. Trascendió que la misma mujer fue quien estuvo el sábado pasado y otra noche más junto al exfuncionario porteño.

Por su parte, Yanina Latorre sumó un comentario agudo sobre el exmarido de Pampita: “O sea que el día de las cervezas estaba con una mina. Bastante miserable seis cervezas”.

El posteo de Angel de Brito en LAM sobre Roberto García Moritán Redes Sociales

Más detalles sobre la nueva conquista de Roberto García Moritán

De Brito comentó que quien le daba la información sobre la nueva conquista de García Moritán estaba de parte de Pampita. Y pudo constatar que la mujer en cuestión no es del mundo del espectáculo: “No es del medio porque no la reconoció a la chica".

Según parece, la informante quiere revelar más sobre la compañía que tiene el exesposo de Ardohain: “Hoy me volvió a escribir: ‘Hola. Actualizo: la chica hoy salió sola y tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron así que deben saber más que yo’”, leyó en voz alta. Al final, Angel dijo lo que muchos fanáticos dicen por lo bajo: “¡Pampita volvé con Vicuña!”.