El incómodo momento que pasó Benjamín Vicuña en el programa de Mirtha Legrand tras la separación de Pampita

La diva de los almuerzos le preguntó al actor sobre su exesposa, pero él prefirió no opinar y fue contundente con su respuesta: “No sé qué ocurrió. Si lo supiera, no lo diría en un programa de televisión”.

En boca de todos el tema Pampita – García Moritán, Legrand no dejó pasar la oportunidad y le consultó a Vicuña qué piensa de la separación de la madre de cuatros de sus seis hijos. Frente a la incómoda situación, La Chiqui comentó: “Estuve con ella la otra noche en la fiesta del FUNDALEU. Estaba preciosa y divertidísima. Ella es muy bonita, una maravilla…”

“No me meto mucho porque es un tema donde los protagonistas son ellos”, dijo en primera instancia el actor chileno y luego de ser consultado si vio a sus hijos, el ex de Eugenia “La China” Suárez aclaró: “Los chicos están conmigo y con ella, con la dinámica habitual mixta”.

Insistiendo con seguir indagando en la situación, la conductora de La Noche de Mirtha en eltrece contó que los vi a Pampita y a su marido en una reunión, “parecían estar en una buena relación. En especial porque ella se encontraba sentada en las rodillas de él. Eso no es común en una reunión, ¿no? Incluso hubo demostraciones de cariño, ¿qué pasó después?”.

Ante la poca respuesta tanto de Benjamín como de los invitados, Legrando le consultó si no quería hablar del tema y el actor respondió contundente: “No es que no quiero sino que tampoco sé nada, y si supiera no lo diría en televisión. No tengo mucha información. (Pampita) Es buena madre, muy buena madre, que para mí es lo más importante”.

Embed - INCÓMODO MOMENTO: la reacción de Vicuña al hablar de la separación de Pampita y García Moritán

El momento que Benjamín Vicuña tomó con humor junto a Mirtha Legrand

Después de ser consultado por la separación, Benjamín Vicuña fue blanco de otro comentario de Mirtha Legrand, pero que tomaron con mucho humor. Fue cuando la conductora le preguntó cuántas veces se había casado.

El momento se dio cuando el gobernador de Chubut Ignacio Torres, otro de los invitados de la mesaza, hablaron de la monogamia y el romanticismo de los pingüinos a raíz de que el funcionario patagónico hiciera referencia a la temporada de avistamiento en su provincia.

Ante las cualidades destacadas de las aves, Mirtha exclamó divertida “mejor que los hombres” y señaló a Vicuña con sus manos. Rápidamente, la conductora le preguntó al actor cuántas veces se había casado y su respuesta la dejó boquiabierta: “Aunque usted no lo crea, nunca me casé. Lo mío es la convivencia, el amor”.

Sorprendida, La Chiqui arremetió: “Pero si estuviste como con ocho”. Entre risas, el actor concluyó: “No, Mirtha, tanto no. ¡No me mate, por favor!”.

En ese contexto explicó: “En el caso de mi primer vínculo, la mamá de mis hijos venía de una separación y por eso tampoco estaba en los requisitos ni prioridades. Me lo debo, me lo debo. Quizás en algún momento”.