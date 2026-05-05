Separados: así fue el mensaje que se filtró de Pampita confirmando qué pasó con su relación Según aseguró Yanina Latorre en LAM, la modelo decidió viajar a Miami por unos días para hacer el duelo de su relación. + Seguir en







La diosa argentina Pampita se habría separado del polista Martín Pepa.

La modelo argentina, Pampita, ha sido foco de atención muchas veces a lo largo de su vida. En los últimos años, siempre se habló de su situación sentimental desde el quiebre de su relación con Benjamín Vicuña, con quien estuvo en pareja desde el 2005 hasta el 2015, luego que saliera a la luz que él le fue infiel con la China Suárez.

Volvió a llevarse todas las miradas fuertemente en 2019 cuando se casó con el empresario Roberto Moritán, con quien tuvo su última hija. Sin embargo, ahora la atención de los medios está enfocada en un mensaje que se filtró en las redes sobre ella y su estado amoroso. Según comentó Yanina Latorre, panelista de LAM, estaría en crisis, al borde de la separación con el polista Martín Pepa.

Hace ya varios días que comenzaron a circular rumores de separación, aunque aún la modelo no salió a confirmar la noticia. Mantiene un bajo perfil al respecto, absteniéndose de las cámaras. A continuación, en esta nota te contamos más detalles de esta posible ruptura de la famosa.

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Cómo fue el mensaje que se filtró de Pampita que confirmó su separación A partir de la filtración del mensaje que hablaba de su separación con Martín Pepa, Latorre comentó que la modelo argentina habría confirmado la noticia a su círculo más íntimo. Y no sólo eso, aparentemente no solo afirmaba que se habría separado sino también que fue lo que hizo luego de la ruptura.

pampita La panelista dio a conocer el supuesto mensaje filtrado y dice así: “Me separé, no me lo esperaba. Me vine con amigos a Miami a pasar las penas”. Según Latorre, fue el polista el que decidió dejar a Carolina. Sin embargo, ella no se da por vencida y sigue apostando a una reconciliación. La situación sentimental de la modelo tan seguida por los medios dio que hablar en las redes sociales, y ya se rumorea un nuevo romance. Habría que espera un tiempo más para que la verdad salga a la luz, pero se la vincularía actualmente con Cochito López. No sería de extrañar, ya que Pampita es una de las mujeres más hermosas y talentosas en el mundo de la moda y del espectáculo y admirada por muchos hombres de todo el mundo. Por el momento, ella no confirmó nada. Son solo especulaciones. pampita-y-martin-pepa-1