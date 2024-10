Pampita se despegó de las denuncias de estafa contra García Moritán: "Todo el mundo sabe quien es quien"

Consultada por las denuncias contra el exfuncionario porteño, la conductora sostuvo que " nadie se toma el trabajo de investigar ". "Ensucian y dicen cosas que no son ciertas. Pero yo no soy la periodista, no me corresponde a mí investigar”, añadió, luego de agradecer a sus fans que "son cariñosos, efusivos y llenan de amor a toda mi familia y a mí".

“Yo trabajo en la tele hace mucho y sé cómo es. No me quiero quejar porque es mi lugar de trabajo, pero sé cómo son las reglas del juego. Muchas reglas no me gustan, pero me la banco porque estoy en esto. Tengo que esperar a que pase el tiempo, como digo siempre, que acomoda todo”, agregó en su crítica contra la prensa, al tiempo que dejó en claro: “Yo soy muy transparente en mis actos".

Por último, aseguró estar "tranquila por suerte" y se desligó de las acusaciones contra quien fuera su pareja: "Todo el mundo sabe quien es quien".

Embed Pampita habló en Socios del espectáculo sobre el apoyo de la gente en redes sociales luego de su separación con Roberto García Moritán: “estoy llena de amor, ilusiones y sueños, no me voy a rendir nunca”. #loviensocios #SociosDelEspectáculo pic.twitter.com/fSi6ew0xXB — Socios del espectáculo (@socioseltrece) October 11, 2024

Los mensajes de audio de Roberto García Moritán a una mujer que no es Pampita

Se conocieron los audios que le envió el exmarido de Pampita, Roberto García Moritán, a un mujer que no era la modelo, y que confirmarían las infidelidades del exfuncionario del Gobierno de la Ciudad.

En el canal de streaming de Paparazzi PPZ Stream difundieron los mensajes que mandó el político a una supuesta amante: "Hola Andre, buen día, estaba caminando por la Villa de Itatí, no quiero hacer analogías, ni nada, pero tenía ganas de saludarte”.

En el canal que conducen Carito Muller, Maar Cosca y Eze Katz pusieron al aire las pruebas de Moritán con una chica a la que le pidió verla, cuando todavía convivía con Ardohain. “Espero verte dentro de poco si tenes ganas hacemos algo, esta semana viajo, pero la que viene cuando vos puedas y quieras podríamos salir vos y yo”.