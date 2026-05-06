IR A
IR A

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

A pesar de que nacieron en Chile, Bautista, Beltrán y Benicio adoptaron la pasión de la modelo por la Argentina y Lionel Messi.

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

Redes sociales

El actor Benjamín Vicuña quedó bajo fuego, tras admitir que los hijos mayores que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain alientan la camiseta de la Argentina.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.
Te puede interesar:

La confesión de Benjamín Vicuña sobre Esteban Lamothe: "Son los chapes más violentos que he tenido en ficción"

A pesar de que nacieron en suelo chileno, los jóvenes adoptaron la cultura y la pasión por la celeste y blanca, lo que despertó las críticas de sus compatriotas. Además, aseguró que Lionel Messi influyó en el fanatismo por la albiceleste.

La frase que detonó los comentarios despectivos sonó un poco fuerte: "Se autoperciben argentinos por la Selección y el fútbol. Pero mejor no entremos en ese tema...", reveló el exmarido de Eugenia "China" Suárez.

Embed

La confesión ante la pregunta del conductor si, sus hijos con la modelo prefieren Chile o Argentina en el ámbito del fútbol fue contundente. "Sí, pero se autoperciben argentinos. Es por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema, por favor”.

Vicuña fue como invitado al programa Otro día perdido que conduce Mario Pergolini, en El Trece, donde hablo del amor de Bautista. Beltrán y Benicio, por nuestro país, aunque prefirió no ahondar en la polémica familiar y deportiva.

“Si tus hijos no se sienten chilenos es culpa tuya”, dijo Mario Solís, un periodista de espectáculos chileno pero que vive también en Argentina. “Acá hay un tema de amor a la patria”, subrayó.

La familia de Benjamín Vicuña y Pampita

Los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita nacieron en Chile, pero se "autoperciben" argentinos, según reveló recientemente el actor. Bautista cumplió 18 años en febrero pasado, Beltrán cumplió 13 en junio de 2025, y Benicio tiene 11 años. Blanca, su primera hija, falleció en 2012.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pampita fue distinguida por su estilo en redes sociales.

Se filtró cómo fue el encuentro entre Benjamín Vicuña y Pampita en los Martín Fierro

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi: "Jugar en River"

Las imágenes, que fueron capturadas por la periodista Gabriela Bentolila, quien se encontraba detrás de ellos, mostraban cómo el actor chileno besó a su pareja, aparentemente, de forma impulsiva y sorpresiva.

Se filtró qué famosos se cruzaron en el corte de los Martín Fierro

Los actores afrontaron rumores de ruptura de la pareja.

Esta famosa pareja afronta rumores de separación pero salieron a responder: ¿qué dijeron?

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

La serie contará con testimonios de personas del entorno de Diana Spencer.

La voz de Lady Di: salen a la luz audios inéditos de Diana de Gales a 30 años de su muerte

últimas noticias

Menem ratificó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Menem desmiente su salto al gabinete y busca sesionar en Diputados

Hace 9 minutos
Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Hace 27 minutos
Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

Hace 37 minutos
El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Hace 44 minutos
Fábrica en El Palomar.

La fábrica del segundo auto más vendido de Argentina volverá a frenar su producción

Hace 52 minutos