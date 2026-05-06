La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

A pesar de que nacieron en Chile, Bautista, Beltrán y Benicio adoptaron la pasión de la modelo por la Argentina y Lionel Messi.

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

El actor Benjamín Vicuña quedó bajo fuego, tras admitir que los hijos mayores que tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain alientan la camiseta de la Argentina.

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A pesar de que nacieron en suelo chileno , los jóvenes adoptaron la cultura y la pasión por la celeste y blanca , lo que despertó las críticas de sus compatriotas. Además, aseguró que Lionel Messi influyó en el fanatismo por la albiceleste.

La frase que detonó los comentarios despectivos sonó un poco fuerte: "Se autoperciben argentinos por la Selección y el fútbol. Pero mejor no entremos en ese tema...", reveló el exmarido de Eugenia "China" Suárez.

Embed ¿CHILE O ARGENTINA?



Benjamín Vicuña la rompió en su paso por #OtroDiaPerdido y habló de la nacionalidad de sus hijos y de fútbol.

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La confesión ante la pregunta del conductor si, sus hijos con la modelo prefieren Chile o Argentina en el ámbito del fútbol fue contundente. "Sí, pero se autoperciben argentinos. Es por la Selección, por el fútbol. Pero no entremos en ese tema, por favor”.

Vicuña fue como invitado al programa Otro día perdido que conduce Mario Pergolini, en El Trece, donde hablo del amor de Bautista. Beltrán y Benicio, por nuestro país, aunque prefirió no ahondar en la polémica familiar y deportiva.

“Si tus hijos no se sienten chilenos es culpa tuya”, dijo Mario Solís, un periodista de espectáculos chileno pero que vive también en Argentina. “Acá hay un tema de amor a la patria”, subrayó.

La familia de Benjamín Vicuña y Pampita

Los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita nacieron en Chile, pero se "autoperciben" argentinos, según reveló recientemente el actor. Bautista cumplió 18 años en febrero pasado, Beltrán cumplió 13 en junio de 2025, y Benicio tiene 11 años. Blanca, su primera hija, falleció en 2012.