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Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y pidió disculpas: "Fue mi culpa"

El cantante británico regresó al país para dar tres shows en el Movistar Arena de Buenos Aires. Durante el recital, recordó su última visita al país, habló del mal momento que atravesó y sorprendió con una particular referencia a su última vez en suelo argentino.

Camila Olivera
El artista volvió a la Argentina después de dos décadas y se presentó ante un Movistar Arena colmado.

El artista volvió a la Argentina después de dos décadas y se presentó ante un Movistar Arena colmado.

Volvió uno de los showman más grandes del mundo: Robbie Williams se presentó en Argentina después de dos décadas y su reencuentro con el público local lo arrancó con una disculpa. En su segundo show en el Movistar Arena de Buenos Aires, el cantante británico habló sobre el largo tiempo que pasó desde su última visita y reconoció que la demora había sido toda responsabilidad de él.

El paso clave por parte de la defensa del cantante.
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“Lamento mucho que pasaron 20 años. Fue mi culpa. Pasaron cosas… Es culpa mía y lo siento”, expresó el artista frente a un estadio colmado. Williams también contó que durante ese período tuvo que atravesar varias instancias de rehabilitación y aseguró que actualmente se encuentra bien. El músico había pisado el país por última vez en 2006, cuando hizo dos shows en River.

Ahora, su regreso comenzó con “Let Me Entertain You” y continuó con un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, como “Rock DJ”, “Feel”, “Candy”, “She’s the One” y “Angels”. Además, incluyó canciones de su álbum más reciente, “BRITPOP”, publicado en enero de este año.

La referencia a Amalia Granata y su promesa de volver a la Argentina

A lo largo del show, el cantante también habló sobre el vínculo que construyó con el público argentino después de aquella visita a principios de los 2000 y les prometió que “si me dejan, regresaré en dos años”. Así, dejó en claro que no quiere volver a esperar tanto tiempo para reencontrarse con sus seguidores.

Pero el momento más inesperado de la noche quizá fue el “palito” que le tiró a Amalia Granata, una de las historias más conocidas de su paso por el país. “Acabo de ver a un fan con el que me acosté la última vez que estuve aquí. No es quien creen”, dijo mientras señalaba a una persona entre el público.

La frase provocó la reacción inmediata de los espectadores, que asociaron el comentario con la historia que durante años vinculó al cantante con la ahora diputada de la provincia de Santa Fe. Williams, sin embargo, convirtió la situación en un momento de humor con otro espectador.

El regreso del británico continuará con otro concierto en Buenos Aires, previsto para el domingo 4 de octubre. Así, después de 20 años, Robbie Williams volvió a encontrarse con un público que, según sus propias palabras, ocupa un lugar especial en su historia.

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