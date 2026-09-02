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Ricardo Darín alimentó las sospechas sobre la final del Mundial: "Tenían una actitud rara"

En declaraciones a un medio español, el actor respaldó las teorías conspirativas que circularon tras el partido definitorio de la Copa del Mundo y habló de una supuesta pasividad de los futbolistas.

Ricardo Darín.

Ricardo Darín.

El actor Ricardo Darín se sumó a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial disputada entre la Selección argentina y España. En una entrevista concedida a la radio española COPE, el artista cuestionó la falta de vehemencia del plantel albiceleste ante el conjunto europeo.

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 
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El protagonista de El secreto de sus ojos remarcó que la conducta inicial de los jugadores despertó desconfianza de inmediato al compararla con el fervor habitual de las instancias decisivas. Al respecto, declaró: "Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud".

Darín profundizó en sus sospechas sobre el cruce definitorio al contrastar esta aparente apatía con las costumbres históricas de la delegación. "Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió", afirmó respecto de las dudas previas al silbatazo inicial.

La observación sobre el vestuario y el ingreso a la cancha reforzó la hipótesis del actor sobre presuntas irregularidades durante el choque. Sobre este punto, agregó: "Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud".

Ricardo Darín habló de la campaña anti-Argentina y defendió a Lionel Messi

El actor arremetió contra las repercusiones posteriores al encuentro y denunció la existencia de maniobras coordinadas. "La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo", sentenció en referencia a los ataques mediáticos, y agregó: "Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro".

Frente a las críticas al capitán tras la derrota, Darín sostuvo: "Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar".

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

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