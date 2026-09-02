Ricardo Darín alimentó las sospechas sobre la final del Mundial: "Tenían una actitud rara" En declaraciones a un medio español, el actor respaldó las teorías conspirativas que circularon tras el partido definitorio de la Copa del Mundo y habló de una supuesta pasividad de los futbolistas. Agregar C5N en









Ricardo Darín.

El actor Ricardo Darín se sumó a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial disputada entre la Selección argentina y España. En una entrevista concedida a la radio española COPE, el artista cuestionó la falta de vehemencia del plantel albiceleste ante el conjunto europeo.

El protagonista de El secreto de sus ojos remarcó que la conducta inicial de los jugadores despertó desconfianza de inmediato al compararla con el fervor habitual de las instancias decisivas. Al respecto, declaró: "Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud".

Darín profundizó en sus sospechas sobre el cruce definitorio al contrastar esta aparente apatía con las costumbres históricas de la delegación. "Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió", afirmó respecto de las dudas previas al silbatazo inicial.

“Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud RARA, la arenga también llamó la atención. Los que hacían campañas anti Argentina y anti Messi que se queden tranquilos, ahora no va a jugar más en la Selección” - Ricardo Darín https://t.co/5iv3gWcsk8 pic.twitter.com/UQnQCOvoqd — PaseClave (@paseclave__) September 2, 2026 La observación sobre el vestuario y el ingreso a la cancha reforzó la hipótesis del actor sobre presuntas irregularidades durante el choque. Sobre este punto, agregó: "Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud".

Ricardo Darín habló de la campaña anti-Argentina y defendió a Lionel Messi El actor arremetió contra las repercusiones posteriores al encuentro y denunció la existencia de maniobras coordinadas. "La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo", sentenció en referencia a los ataques mediáticos, y agregó: "Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro".