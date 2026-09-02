2 de septiembre de 2026 Inicio
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Juicio por Loan Peña: el excomisario imputado por la desaparición del niño pidió declarar por primera vez

El abogado de Walter Maciel le informó a los jueces que su representado prestará testimonio el jueves 10 de septiembre por primera vez en el transcurso de las audiencias. Testigos lo complicaron en sus declaraciones.

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El excomisario Walter Maciel y Loan Peña.

El excomisario Walter Maciel y Loan Peña.

El excomisario Walter Maciel, uno de los siete imputados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, pidió declarar en el juicio que se realiza en la ciudad de Corrientes. Se lo acusa de "partícipe necesario" por irregularidades en las primeras horas de búsqueda del niño, pero algunos testigos complicaron su situación con sus declaraciones.

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El abogado de Maciel, Richard Vallejos, anticipó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte que su cliente prestará testimonio el jueves 10 de septiembre. Será el primero de los acusados por la desaparición del menor en comparecer en el debate oral y público, que se lleva a cabo en el Escuadrón Nº48 de Gendarmería Nacional.

Por su parte, Ceroleni, presidente del Tribunal Federal de Corrientes, se expresó tras el rechazo al pedido de recusación formulado por el defensor oficial Enzo Di Tella, representante legal de Antonio Berardino Benítez, que lo acusó de haber actuado con parcialidad.

"El Tribunal está para juzgar, no para caerle bien a nadie", manifestó el magistrado, quien sostuvo que su rol siempre estuvo ajustado al Código Procesal y al reglamento.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: una exfuncionaria complicó al imputado Walter Maciel

María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), complicó la situación del comisario al asegurar que cuando llegó a la localidad intentó coordinar la asistencia de recursos federales con las autoridades policiales locales. Según su testimonio, brindado en la audiencia del 11 de agosto, el contacto con Maciel no permitió avanzar en esa dirección.

“Nos encontramos con el comisario Walter Maciel, le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era importante tener acceso a las actuaciones. Le aseguramos el respeto por la investigación local y que queríamos ayudar con recursos federales, pero no nos dieron acceso”, declaró la mujer, consignan medios locales.

La exfuncionaria agregó que la respuesta recibida fue que no necesitaban apoyo externo porque el operativo se encontraba bajo control: “Nos dijeron que no necesitaban recursos, que estaban trabajando muy bien”. Otros responsables policiales le respondieron de la misma manera y tampoco les otorgaron un espacio de trabajo conjunto para reunir y organizar la información.

La comisaría de 9 de Julio era liderada por el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos por encubrimiento.

La comisaría de 9 de Julio era liderada por el comisario Walter Maciel, uno de los detenidos por encubrimiento.

"En todo momento nos decían que no necesitaban recursos federales. Me comuniqué con el fiscal Juan Carlos Castillo y le dije que no tenía sentido seguir en el lugar, porque no podíamos prestar apoyo en la investigación", explicó la ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

Risco definió a Maciel como "muy reticente, no se lo notaba contento" con el ofrecimiento de ayuda federal y afirmó que les mostró fotos del botín hallado de "muy mala manera". "Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas", advirtió la mujer.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: cómo fue la audiencia de este miércoles

Los efectivos de la Prefectura Naval Argentina José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño brindaron detalles sobre distintas circunstancias ocurridas dentro del hotel y también se refirieron a la custodia de la casa de Camila, que se extendió durante diez meses.

Uno de ellos señaló que Nicolás "El Americano" Soria, sindicado por el supuesto entorpecimiento de la investigación, visitó la vivienda de la prima de Loan en diversas ocasiones.

Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.

En tanto, el jueves 3 de septiembre declararán las testigos Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, y de otros dos prefectos de Goya, Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: quiénes son los acusados

El expediente principal por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, tiene como principales imputados a:

  • María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal)

  • Carlos Guido Pérez (capitán de la Armada)

  • Walter Maciel (excomisario)

  • Laudelina Peña (tía de Loan)

  • Antonio Bernardino Benítez (pareja de Laudelina)

  • Mónica Del Carmen Millapi

  • Daniel “Fierrito” Ramírez

En tanto, la causa paralela que investiga los delitos de desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad mantiene imputados a otras diez personas: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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