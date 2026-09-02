Boca y Vélez empataron 0 a 0 por los octavos de final Copa Argentina: hay penales

El Xeneize fue más que el Fortín durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto de Liniers ganó terreno en los últimos minutos y tuvo la chance de ganarlo con un penal que erró Dilan Godoy. En los 90 no lograron sacarse diferencias y definirán al ganador desde los doce pasos.

Boca y Vélez juegan en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.

Boca y Vélez empatan 0 a 0 en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputa en el estadio Mario Alberto Kempes y define al equipo que avanzará a los cuartos de final del certamen. El arbitraje está a cargo de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR se encuentra José Carreras.

El partido comenzó parejo, aunque Boca mostró mayor iniciativa durante los primeros minutos, con posesión de pelota y algunos avances que lo acercaron al área de Vélez. El equipo de Guillermo Barros Schelotto intentó responder con presión y juego directo, pero le costó generar en un comienzo intenso en el estadio Mario Alberto Kempes.

A los 10', el encuentro tuvo un momento especial con el homenaje a Lionel Messi , realizado luego de que la AFA confirmara más temprano la decisión de hacer un tributo al capitán de la Selección argentina tras confirmar oficialmente su retiro de la Albiceleste. El reconocimiento se llevó a cabo con un minuto de aplausos para el rosarino, que se escucharon desde todas las tribunas del estadio.

Tras el parate, Vélez generó su primera ocasión clara después del cuarto de hora, cuando Manuel Lanzini ejecutó un tiro libre que pasó muy cerca del palo izquierdo de Álvaro Montero . Poco después, a los 21', Boca respondió con una chance inmejorable: Tomás Belmonte definió cayéndose, Marchiori tapó y luego Ascacibar remató apenas desviado.

Boca controló el partido durante varios pasajes de la primera parte y volvió a inquietar a Marchiori a los 33', cuando Villa envió un centro preciso para el cabezazo de Belmonte. El arquero de Vélez reaccionó a tiempo y, con un manotazo salvador, evitó nuevamente la apertura del marcador.

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La intensidad perdió protagonismo con el correr de los minutos y el juego entró en una meseta, con pocas combinaciones capaces de generar peligro. A los 41', Boca volvió a acercarse tras una buena jugada entre Paredes, Velasco y Blanco, pero Belmonte definió desviado y desperdició otra chance muy clara.

Boca salió decidido a mantener el protagonismo en el complemento y rápidamente volvió a merodear el área de Vélez. Al minuto, Villa capturó un centro pasado y sacó un remate dentro del área, pero la pelota rebotó en Merentiel. En la segunda jugada, Velasco intentó definir, aunque también encontró resistencia de la defensa del Fortín.

A los 5', el Xeneize convirtió tras una asistencia de Merentiel, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada. Paredes había buscado al delantero uruguayo, aunque Ascacibar se interpuso en el recorrido y su contacto dejó al atacante en offside. Merentiel controló y cedió para Velasco, quien marcó sin oposición.

Vélez se mantuvo lejos del arco defendido por Montero durante este tramo y Boca continuó acercándose, aunque sin ejercer un asedio constante. El equipo de Arruabarrena encontró espacios para atacar y generó distintas aproximaciones, mientras que a los 8' Aliendro recibió la primera amarilla del partido por una fuerte entrada sobre Paredes.

Cómo llegaron Boca y Vélez a este encuentro

El Xeneize llega a este compromiso después de vencer 1 a 0 de manera agónica a Lanús en la Bombonera, por el Torneo Clausura, aunque atraviesa un semestre irregular: ganó apenas dos partidos en el certamen y marcha octavo en la Zona A, por lo que necesita sumar para mantenerse entre los clasificados.

Por su parte, Vélez llega al Kempes como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, aunque acumula cuatro empates consecutivos. El Fortín ocupa el cuarto puesto de la Zona A del Clausura y también pelea por los primeros lugares de la tabla anual, por lo que atraviesa un presente competitivo pese a la falta de triunfos recientes.

El ganador de este cruce entre Boca y Vélez se enfrentará en los cuartos de final con Racing, que ya consiguió su clasificación tras eliminar a Belgrano. Del otro lado del cuadro aparecen Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, que buscarán avanzar hasta la definición del certamen.

Adam Bareiro fue operado y ya tiene fecha estimada para volver a los entrenamientos de Boca

Boca confirmó que Adam Bareiro fue operado con éxito por una hernia discal lumbar, un problema que lo mantiene fuera de competencia desde mayo y que finalmente requirió una intervención. El delantero paraguayo iniciará ahora una rehabilitación de varios meses, con la mira puesta en regresar durante la pretemporada 2027.

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La recuperación demandaría entre tres y cuatro meses, de acuerdo con las primeras estimaciones difundidas tras la cirugía, aunque el club todavía no estableció una fecha concreta para su vuelta. La evolución determinará cuándo podrá retomar los entrenamientos y, más adelante, quedar nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

El paraguayo no disputa un encuentro desde el 9 de mayo, cuando Boca quedó eliminado ante Huracán en La Bombonera por el Torneo Apertura; aquella noche abandonó el campo durante el primer tiempo y comenzó un largo período de inactividad que terminó con la decisión de pasar por el quirófano.

Durante los meses posteriores, el cuerpo médico intentó evitar la cirugía con distintas alternativas para controlar el cuadro lumbar, pero Bareiro no consiguió completar las cargas físicas necesarias para regresar a la competencia, por lo que finalmente se optó por resolver el problema mediante una intervención quirúrgica.