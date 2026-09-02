2 de septiembre de 2026 Inicio
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Desesperada búsqueda de un estudiante de 21 años: fue visto por última vez en Constitución

Mariano Martínez salió de su casa el lunes para presentar un trabajo de Arquitectura, pero manifestó sentirse mal y dejó la entrega a un compañero. Luego pasó por Punta Lara y tomó el tren Roca.

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Mariano Martínez es buscado desde el lunes 31 de agosto. 

Mariano Martínez es buscado desde el lunes 31 de agosto. 

El Día de La Plata

Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, cuando salió de su casa en Berazategui rumbo a la Facultad de Arquitectura de la UNLP para entregar un trabajo; después de sentirse mal, dejó la presentación a un compañero y emprendió un recorrido que terminó en Constitución, donde las cámaras registraron su presencia antes de que se le perdiera el rastro.

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El joven había pasado buena parte del fin de semana preparando las láminas para la entrega y salió cerca de las 8 de la mañana con un bolso, pero poco después de llegar a la facultad manifestó que se encontraba descompuesto y decidió retirarse del lugar sin completar la jornada académica.

A partir de los registros de cámaras y los movimientos de su tarjeta SUBE, los investigadores pudieron reconstruir parte del trayecto: primero llegó hasta Punta Lara, luego regresó a La Plata en el colectivo 275 y, a las 16:17, abordó el tren Roca con destino a Constitución.

La familia advirtió que ese comportamiento no coincide con sus hábitos y continúa con la búsqueda junto a amigos y compañeros de la universidad, mientras intenta obtener información sobre sus movimientos posteriores; cualquier dato que permita localizarlo debe ser comunicado de inmediato al 911.

La estación de trenes de Constitución fue el último lugar donde ubicaron a Mariano Martínez.

La estación de trenes de Constitución fue el último lugar donde ubicaron a Mariano Martínez.

La madre de Mariano contó cómo advirtió su ausencia y expresó: "Estamos muy preocupados"

Alicia, la madre de Mariano, contó que la familia recién advirtió que el joven no había regresado a su casa cuando cayó la noche del lunes, algo que rápidamente generó preocupación porque el estudiante solía volver cerca del mediodía después de sus actividades en la Facultad de Arquitectura.

"Estamos muy preocupados. El día lunes al caer la noche fue cuando tomamos en conocimiento que ya el nene no había venido a casa y eso no era habitual en él", relató la mujer, quien además recordó que su hijo había salido cerca de las 8 con un bolso cargado de trabajos y láminas.

La madre explicó que Mariano había dedicado buena parte del fin de semana a preparar una entrega académica y consideró que ese esfuerzo pudo haber influido en el malestar que manifestó antes de retirarse de la facultad. "Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso", sostuvo.

Gustavo, el padre del estudiante, también expresó sus dudas sobre lo sucedido y señaló que el recorrido posterior no se corresponde con una conducta habitual de su hijo: "Por ahí pensamos que le dio un pico de estrés. No es normal esto, que diga 'me siento mal' en la Facultad y se tome un colectivo a Punta Lara no es normal".

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