Milei se pone al frente de la gestión con Malvinas y la agenda internacional como foco

El presidente viajará a Chile y a su regreso grabará una cadena nacional para hablar sobre las últimas novedades del reclamo de la soberanía argentina en las islas. El Gobierno reconoce que la pasividad de la agenda en las últimas semanas tuvo un fuerte impacto en la gestión.

“Nos entró la bala". Los veinticinco días sin pisar la Casa Rosada y los diez días sin agenda pública que Javier Milei pasó a finales de agosto se sintieron en el gobierno como el inicio de una nueva crisis política autogenerada. El jefe de Estado, quien atraviesa días irascibles -dicen- por una complicación en su dolencia en la columna vertebral que arrastra desde hace décadas, se vio interpelado por las versiones periodísticas que apuntaban a un deterioro en su salud y como respuesta obligó a todos sus funcionarios a redoblar las horas de trabajo y exposición.

En la primera reunión de gabinete que el líder libertario encabezó l a semana pasada para retomar la agenda pública luego de las críticas por la falta de gestión, los ministros más osados le hicieron saber al economista la necesidad de aceitar los vínculos entre las carteras y el Ejecutivo para destrabar las políticas y medidas que cada uno de los ministerios toma con escasa autonomía. El Presidente escuchó los deseos de sus funcionarios y desde ahora reunirá a su gabinete todas las semanas para repasar los próximos pasos de cada una de las carteras.

La decisión, según supo este medio , llegó de parte del propio economista quien aconsejado por sus asesores más cercanos, entendió la necesidad de mostrar músculo político en la previa del inicio del período electoral en el que buscará ser el primer mandatario no peronista en ser reelecto. Reacio a participar de las discusiones c on tinte rosquero, el presidente utilizará sus apariciones públicas en eventos privados, cenas y actos partidarios para hacer llegar el mensaje de tranquilidad al círculo rojo y el establishment le exige con cada vez más fuerza al gobierno.

Este miércoles, por caso, Martín Rapallini utilizó el evento por la celebración del Día de la Industria para enviarle un fuerte mensaje al gobierno nacional. “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, sostuvo el titular de la Unión Industrial Argentina, quien la semana pasada escuchó desde el bar del Hotel Alvear el discurso que Milei brindó en el Council of the Americas. Sin intenciones de confrontar, en el gobierno se limitan a defender el rumbo económico e insisten en advertir que las mejoras en los índices económicos se podrán ver en el corto plazo. En el mientras tanto, el presidente seguirá con su agenda.

Este jueves Milei viajará a Chile para mantener su cuarto encuentro con José Antonio Kast , quien en las últimas horas volvió a reafirmar la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. El primer mandatario argentino volará desde Aeroparque con una reducida comitiva -una decisión que se implementó desde el escandaloso viaje en el que el ex deslomado jefe de Gabinete, Manuel Adorni , voló con su mujer, Bettina Angeletti , a Nueva York- que estará incluida por la secretaria general, Karina Milei , y el canciller, Pablo Quirno . El vuelo partirá a las 7 am, hora argentina, y llegará dos horas y media después al país trasandino.

Una vez aterrizado, el líder libertario tiene previsto disertar en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, el think tank ligado a VOX, el partido de ultraderecha español. Más tarde, mantendrá un encuentro con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers. El encuentro con la funcionaria americana se da a horas de la cadena nacional que el jefe de estado brindará en Casa Rosada para referirse a la cuestión Malvinas que volvió a tener declaraciones de Donald Trump sobre la revisión de la postura estadounidense en materia de soberanía argentina.

Desde el anuncio de la cadena, que se confirmó luego de la reunión de gabinete que Milei encabezó este martes en Casa Rosada, en el gobierno reina un hermetismo absoluto sobre el tema. Incluso, varios funcionarios reconocieron ante la consulta de este medio que todos dentro de la gestión fueron terminantemente prohibidos a dar a conocer el más mínimo detalle sobre el contenido del anuncio. El mismo se grabará por la tarde de este jueves en el Salón Blanco y se transmitirá a las 21 horas.

Los movimientos de la comunicación oficial

El vocero presidencial Adrián Ravier, afirmó en conferencia de prensa que el jefe de estado está escribiendo su discurso a seis manos junto a Pablo Quirno y su asesor Santiago Caputo, quien continúa teniendo la potestad de la estrategia comunicacional y digital del oficialismo pese a las versiones que indicaban que Karina Milei lo había desterrado de su metié para empoderar al cineasta oficial, Santiago Oría. Lo que llamó la atención, sin embargo, fue la novedad de que el mismo también cuenta con la colaboración de Cristian Auguadra y los equipos técnicos de la Secretaría de Inteligencia. La sensibilidad del caso, advierten en el oficialismo, requiere de la revisión del organismo que en julio volvió a tener una nueva asignación de partidas para gastos reservados que supera los $49.000 millones.

Aunque en el oficialismo se encargaron en hacer saber que el país no es foco de ninguna amenaza, lo cierto es que el exponencial crecimiento de la explotación de recursos naturales en los últimos años -con Vaca Muerta, la industria del cobre y el litio como principales focos- pone en juego un sinfín de intereses de importantes potencias internacionales que encuentran en el país un fuerte competidor comercial. El cambio de postura de Trump respecto a Malvinas, analizan con cautela varios expertos en geopolítica, podría estar ligado a la cercanía de las islas y el país con la Antártida, epicentro de pulposos negocios que podrían ejecutarse en el cortísimo plazo.

Como sea, lo cierto es que el jefe de Estado apostará por utilizar este anuncio como un mecanismo más con el que buscará retomar las riendas de una gestión que desde hace meses viene de traspié en traspié. Con esto en mente, el líder libertario viajará este viernes a Misiones para participar de la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas que contará, además, con la presencia de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza); Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Valdés (Corrientes). Si bien no está previsto un encuentro bilateral con los mandatarios provinciales, no se descarta que a último momento se monte una foto de familia con la que Milei buscará aumentar el músculo nacional para iniciar, todavía solapadamente, su carrera por la reelección en 2027.