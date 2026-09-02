Loto Plus: resultado del sorteo 3914 del miércoles 2 de septiembre de 2026

Este miércoles 2 de septiembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
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Temas del día
- Javier Milei
- Malvinas
- Juicio por Loan Peña
- Boca - Vélez
- Dólar hoy
Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Sale o Sale" repartió alegría a dos apostadores, que acertaron cinco números y embolsaron casi $20 millones, cada uno.
Este miércoles 2 de septiembre de 2026 volvió a sortearse el Loto Plus y se dieron a conocer los ganadores del sorteo que se hace todos los miércoles y sábados:
NÚMERO PLUS 2
Números ganadores: 01 - 12 - 17 - 21 - 26 - 33
6 aciertos: vacante. Premio: $3.785.274.497
5 aciertos: 14 ganadores. Premio: $1.094.924
4 aciertos: 593 ganadores. Premio: $5.170
Números ganadores: 04 - 06 - 15 - 18 - 22 - 26
6 aciertos: vacante. Premio: $1.653.175.124
5 aciertos: 17 ganadores. Premio: $901.702
4 aciertos: 609 ganadores. Premio: $5.034
Números ganadores: 02 - 06 - 12 - 20 - 32 - 38
6 aciertos: vacante. Premio: $2.198.877.170
Números ganadores: 00 - 10 - 16 - 20 - 30 - 34
5 aciertos: 2 ganadores. Premio: $19.741.819
NÚMERO PLUS VACANTE
Sábado 5 de septiembre a las 22. POZO ESTIMADO: $23.107.000.000
Es un juego de azar en el cual el monto a distribuir en cada premio es proporcional a lo recaudado por la venta del juego para ese día del sorteo, por lo que puede variar.
Hay que seleccionar 6 números del 0 al 45. Con un único valor de apuesta, participás de todas las modalidades.
Las modalidades:
Además, se debe elegir 1 número del 0 al 9, que, si acertás, multiplicás el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
Valor de la apuesta: $3.000. Tiene pozo acumulado.