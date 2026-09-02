2 de septiembre de 2026 Inicio
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Quini 6: los resultados del sorteo 3.405 del miércoles 2 de septiembre de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le trajo suerte a 30 apostadores, quienes embolsaron $12.490.945 al acertar los cinco números.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre de 2026.

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El sorteo 3.405 del Quini 6 de este miércoles 2 de septiembre repartió un premio millonario para 30 apostadores en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: treinta jugadores acertaron los cinco números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevaron más de $12 millones, cada uno.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 2 de septiembre de 2026

Números ganadores: 00 - 05 - 10 - 22 - 26 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.491.566.026

5 aciertos: 40 ganadores. Premio: $1.044.898

4 aciertos: 1.606 ganadores. Premio: $7.807

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 2 de septiembre de 2026

Números ganadores: 02 - 03 - 16 - 22 - 24 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.851.144.498

5 aciertos: 31 ganadores. Premio: $1.348.255

4 aciertos: 1.448 ganadores Premio: $8.659

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 2 de septiembre de 2026

Números ganadores: 02 - 07 - 14 - 25 - 34 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $6.409.790.928

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 2 de septiembre de 2026

Números ganadores: 02 - 05 - 08 - 10 - 31 - 38

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $12.490.945

Pozo extra: resultado del miércoles 2 de septiembre de 2026

Números ganadores: 00 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 22 - 24 - 25 - 26 - 34 - 38 - 44 - 45

6 aciertos: 853 ganadores. Premio: $234.466

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.406 del Quini 6 se realizará el domingo 6 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $12.000.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para lo

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